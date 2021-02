Isola dei Famosi 2021, il cast completo: da Gilles Rocca a Valentina Persia

< 1 minuto di lettura

L’11 o il 12 marzo 2021 su Canale 5 partirà la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, per la prima volta condotta da Ilary Blasi, con Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi opinioniste e Massimiliano Rosolino inviato.

TvBlog ha spoilerato quello che dovrebbe essere il cast completo del reality Mediaset. Personaggio di punta Elisa Isoardi, ex compagna di Matteo Salvini, affiancata dall’ex volto del Bagaglino Angela Melillo, dalla modella Drusilla Gucci, da Miss Italia 2019 Carolina Stramare, dall’ex calciatore Paul Gascoigne, dall’ultimo vincitore di Ballando con le Stelle Gilles Rocca, dallo youtuber Simone Paciello, dal comico Beppe Braida, dal Visconte Ferdinando Guglielmotti, dal modello Akash Kumar, dal comico Roberto Ciufoli, dall’attore Brando Giorgi, dall’attrice Francesca Lodo, dalla comica Valentina Persia, dall’attrice Vera Gemma e da Daniela Martani “pasionaria di Alitalia” negli ultimi 12 mesi più volte finita sui siti di gossip/cronaca in quanto “negazionista del coronavirus”, nonché no vax in quanto ‘vegana’. Una scelta onestamente indifendibile, quella targata Mediaset, che alimenterà sicure, gratuite ed evitabili polemiche.

In una seconda Isola, chiamata dei Parassiti, ci saranno invece Fariba Teherani e il cromatologo Ubaldo Lanzo, con Marco Maddaloni loro ‘guardiano’. Finito il Grande Fratello Vip, con la finale annunciata per lunedì 1 marzo, e passato il Festival di Sanremo, che prenderà vita il 2 marzo, l’Isola dei Famosi inizierà ufficialmente.