Javicia Leslie, nuova Batwoman: “sono cresciuta vedendo una tv in cui la rappresentazione LGBT faceva schifo”

33enne attrice americana dichiaratamente bisessuale, Javicia Leslie ha da poco fatto suo l’ambito ruolo di Batwoman, pronta a tornare il 17 gennaio su The CW con una seconda stagione dopo l’abbandono a sorpresa di Ruby Rose. Intervistata da Attitude, Javicia ha confessato di essere cresciuta in un’ambiente particolarmente inclusivo.

Non ricordo molti attori o attrici dichiaratamente LGBT durante la mia adolescenza, ai quali guardare, a voler essere onesti al 100%. Ma vengo dalla contea di Prince George, nel Maryland, dove abbiamo un’enorme comunità LGBTQIA. Venendo da quelle parti, mi sono sempre sentita molto a mio agio nella mia pelle. Fondamentalmente, siamo a 15 minuti da Washington, DC. Quando vieni da un’area che è già molto inclusiva, il tuo viaggio sembra molto più sicuro. Lo so che è difficile per alcune persone che vengono dal centro America, dove può essere quasi pericoloso uscire allo scoperto. Ma da dove vengo io, tutto è molto fluido. Le persone sono come sono. Tutto questo ti rende molto aperta a diversi tipi di persone, nel modo in cui io sono cresciuta ed entrata nel mondo, ho avuto prospettive diverse. Ma a parte questo, ripensando al mio viaggio da bambina mentre guardavo la TV, sento come se la rappresentazione facesse schifo. Non ne avevamo abbastanza.

La Leslie ha però confessato il suo debole recitativo, bisessuale come lei. “Ma amo, amo, amo Sarah Paulson. Se dovessi nominare una donna che non era solo il mio modello come attrice, ma anche il mio modello come attrice LGBTQ, direi Sarah Paulson“. Via Variety, Javicia ha poi sorprendentemente rivelato di non aver parlato con Ruby Rose, ex Batwoman ‘dimessasi’ dal ruolo perché sfiancata fisicamente ed emotivamente.

Batwoman è lo scorso anno diventata la prima supereroina dichiaratamente lesbica del piccolo schermo.