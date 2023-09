Joe Locke di Heartstopper in vacanza in Italia: “Ti amo Sicilia” – le foto social

0:00 Ascolta l'articolo

Fresco di coming out, da un mese in streaming con la 2a stagione di Heartstopper e a breve di nuovo sul set per girare l’attesissima terza stagione, Joe Locke si è concesso una vacanza in Italia.

Il 19enne attore inglese, che a fine settembre compirà 20 anni, ha documentato il suo sbarco nel Bel Paese sul proprio profilo Instagram, pubblicando una serie di scatti estivi in compagnia di 3 amiche e un ragazzo.

In uno scatto Joe si mostra in costume, intento a smanettare sul suo smartphone, mentre in un altro osserva basito un cartello promozionale di Dr. Dick, dicendosi ‘scioccato’ e ‘inorridito’ al cospetto di gelati vari a forma di pene. In un’altra immagina fa intendere di aver ‘smarrito’ la valigia, indossando un semplice pantaloncino corto e una t-shirt, per poi confessare tutto il proprio amore nei confronti della Sicilia e ringraziare Airbnb per la villa con piscina scovata.

Come già scritto in precedenza, Locke sarà anche in Agatha: Darkhold Diaries, serie spin-off di Wandavision un tempo conosciuta con il titolo Agatha: Coven of Chaos, rinviata al 2024 da Disney+. Joe ha fatto coming out il mese scorso, durante il lancio di Heartstopper 2, rivelando di essere “apertamente gay da quando ho 12 anni”. Non è chiaro se il 19enne attore sia fidanzato, magari proprio con il coetaneo in vacanza insieme a lui in Sicilia, ma nel dubbio si è regalato un break tutto italiano, dicendosi innamorato del Bel Paese.

