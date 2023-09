Heartstopper, svelato il titolo della prima puntata della 3a stagione. Si intitolerà….

0:00 Ascolta l'articolo

Amore.

Questo il titolo della prima puntata della terza stagione di Heartstopper, diffusa dai canali ufficiali Netflix. La prima pagina di sceneggiatura di Heartstopper 3 è diventata realtà ad un mese dall’arrivo in streaming della 2a stagione, riuscita a far meglio della prima per il numero di telespettatori.

“Questo è tutto ciò che possiamo dirvi per ora, ma torneremo, così come Nick e Charlie”, si legge sugli account Netflix, con la serie britannica pronta a tornare entro fine 2024 con tutti i suoi meravigliosi protagonisti. Come scritto in precedenza, la 3a stagione potrebbe essere l’ultima, anche perché la saga editoriale di Alice Oseman finirà con il sesto volume di Heartstopper, annunciato e attualmente ancora in lavorazione.

Nella stagione 1, un ragazzo incontra un altro ragazzo, i due diventano amici e si innamorano. Il pacato Charlie e l’appassionato di rugby Nick si conoscono al liceo, scoprendo ben presto che la loro improbabile amicizia si sta trasformando in un amore inatteso. Charlie, Nick e il loro gruppo di amici sono chiamati ad affrontare un percorso fin troppo familiare fatto di scoperta e accettazione di sé, aiutandosi a vicenda mentre cercano la loro natura più autentica.

Nella stagione 2, Nick e Charlie vivono la loro nuova relazione, Tara e Darcy incontrano difficoltà inattese, Tao ed Elle cercano di andare oltre l’amicizia. Tra esami all’orizzonte, una gita scolastica a Parigi e un ballo da organizzare, gli amici hanno molto a cui pensare mentre affrontano le nuove sfide della vita, dell’amore e dell’amicizia.

Nell’ultimo anno entrambi i protagonisti, ovvero Kit Connor e Joe Locke, hanno fatto coming out. Il primo come ragazzo bisessuale, dopo mesi di insostenibili speculazioni, e il secondo più recentemente come omosessuale. Giovanissimi e presto diventati volti celebri del piccolo schermo, sono ora pronti al decollo. Locke farà parte di Agatha: Congrega del Caos, serie Marvel slittata al 2024, mentre Connor lo vedremo in One of Us e A Cuban Girl’s Guide to Tea and Tomorrow. Nell’attesa, Heartstopper 3 è già entrata in lavorazione!

