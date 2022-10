Johnny Massaro, l’attore brasiliano fa coming out e presenta il fidanzato

2 min. di lettura

Dal weekend in cui il Brasile è tornato alle urne per cacciare l‘omotransfobico Jair Bolsonaro, ecco emergere la storia di Johnny Massaro, 30enne attore e regista che ha fatto coming out. Volto conosciuto sin dai tempi della telenovela Floribella, che interpretò a 13 anni appena, Johnny è esploso grazie alla soap opera per adolescenti Workout (“Malhação”), continuando poi a spaziare tra cinema e tv, dirigendo anche una commedia e qualche cortometraggio.

Nell’ultimo anno acclamato dalla critica grazie alla commovente interpretazione in The First Fallen (“Os Primeiros Soldados”), drama sui primi giorni della crisi dell’AIDS, Massaro è stato ispirato proprio da questa pellicola per dichiarare pubblicamente la propria omosessualità. Un coming out diventato realtà prima del Mannheim-Heidelberg International Film Festival.

“Non potrei parlare di questo film se non potessi parlare pubblicamente della mia sessualità“, ha confessato Johnny al brasiliano POPline, aggiungendo che “non avrebbe alcun senso” per lui interpretare un personaggio gay e promuovere il film continuando a nascondere il proprio vero io.

Massaro ha rivelato di aver ricevuto sostegno dal cast e dalla troupe della pellicola, così come dai suoi amici e dalla sua famiglia. Ha definito il coming out un “bellissimo processo“, precisando come avere i suoi genitori alla premiere sia stata un’esperienza “molto potente“.

Jair ha presentato anche il suo attuale compagno, Joao Pedro Accioly, poeta e professore con cui fa coppia da inizio 2021. Una storia d’amore che ha preso vita dopo 24 anni di amicizia. I due si sono infatti conosciuti nel 1997, quando erano poco più che bambini, ad una festa di compleanno. Nel corso del tempo sono rimasti in contatto, fino a quando l’ultimo sabato di carnevale del 2021 si sono dati appuntamento per bere una cosa. E da quel momento non si sono più lasciati.

