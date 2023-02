Joshua Bassett, dichiaratamente queer, battezzato in una chiesa omofoba: “Il mio cuore è per Cristo e solo per Cristo!”

0:00 Ascolta l'articolo

22enne attore americano, Joshua Taylor Bassett è un volto Disney, interpretando ancora oggi Ricky Bowen nella serie televisiva High School Musical: The Musical: La serie. Nel 2021 Bassett ha fatto coming out come persona queer e ora si è fatto battezzare sul palco della chiesa Bethel a Redding, in California, celebre per i suoi insegnamenti omofobi e per le sue terapie di conversione.

“Mi chiamo Joshua e, per farla breve, sono cresciuto cristiano e sono scappato il più lontano possibile alla ricerca della verità“, ha detto Bassett poco prima del battesimo. “Questo ha portato depressione, idee suicide, disturbi alimentari, ecc. E nessun altro insegnante mi ha dato neanche lontanamente la pace che mi ha dato Gesù Cristo, e sono qui per dichiararlo pubblicamente, mio signore e salvatore“.

La Bethel Church è guidata da pastori milionari pro-Trump e anti-LGBTQ+. Sul suo sito c’è un’intera pagina dedicata alla “sessualità” vista dalla Bibbia, in cui parla di come Dio ci abbia creato maschi e femmine, e come questi due sessi non funzionino separatamente, come siano complementari. Per la Bethel Church il matrimonio egualitario è un peccato che starebbe portando al decadimento della società. In un’altra pagina c’è una sezione chiamata “Maschio e femmina sono distinzioni fondamentali ed essenziali“, tutta centrata sulla “questione transgender”. C’è infine una sezione chiamata “Libertà con Gesù“, in cui la chiesa descrive in dettaglio il suo sostegno alle “terapie di conversione”.

“Alcune persone sperimentano l’attrazione per lo stesso sesso e la disforia di genere, comprese alcune persone della nostra comunità ecclesiale, ma non perché siano ‘nate in quel modo’ bensì perché sono nate umane in un mondo decaduto e perché la società ha sconvolto e confuso il modo in cui insegniamo ai bambini chi siano”, si legge. “Ci sono molti fratelli e sorelle nella Chiesa che si sono identificati come LGBTQ e che ora non si ritrovano più in quei termini”. “È possibile entrare e uscire dalle identificazioni LGBTQ“.

I fan di Bassett hanno reagito con forte preoccupazione, al suo battesimo in una chiesa tanto dichiaratamente omotransfobica, temendo un lavaggio del cervello nei confronti del giovanissimo atore. “Ho visitato questa chiesa e mi è capitato di essere battezzato qui, non ero a conoscenza di alcune delle loro politiche e convinzioni e non le approvo tutte“, ha scritto Joshua su Twitter. “Il mio cuore è per Cristo e solo per Cristo!”.

A inizio 2023 Bassett aveva cinguettato “Gesù Cristo è l’unica via. La sua morte e la sua resurrezione sono storicamente documentate. allontanati dall’odio, cerca il perdono e torna a casa da Lui“.

© Riproduzione Riservata