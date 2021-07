Jungle Cruise della Disney, polemiche sul coming out del personaggio gay interpretato da Jack Whitehallhall

2 minuti di lettura

È da ieri in sala Jungle Cruise, nel lontano 2018 lanciato come primo live-action Disney con personaggio dichiaratamente omosessuale. Tre anni d’attesa dopo, le immancabili polemiche hanno colpito la pellicola diretta da Jaume Collet-Serra. Il motivo? Il personaggio gay interpretato da Jack Whitehall, McGregor Houghton, non usa mai la parola “gay” nel fare coming out. Una scena che lo stesso Jack aveva definito ‘epocale’. Nella giornata di ieri Variety ha rivelato che il personaggio di McGregor non andrebbe mai oltre a semplici ‘allusioni’, legate alla sua sessualità.

Nell’ormai famosa scena del coming out, il personaggio di Whitehall dice al personaggio interpretato da Dwayne “The Rock” Johnson, Frank, che ha rotto con tre donne perché i suoi “interessi sono felicemente altrove“. Successivamente loda sua sorella Lily (interpretata da Emily Blunt), rivelando come fosse l’unico membro della famiglia che gli era “stato vicino“, mentre il resto della famiglia lo evitava da tempo, proprio a causa di chi “amava”.

Dinanzi ai social divisi, tra chi loda la Disney per il cambio di rotta e chi l’attacca per il mancato coraggio, Jack Whitehall ha dichiarato a Variety di essere “orgoglioso” della scena del “coming out”.

L’attore ha ha poi precisato a SlashFilm di aver “compreso perfettamente il significato” della scena, aggiungendo che era “molto nervoso“, quando l’ha girata. Molti hanno espresso disagio dinanzi all’ennesimo attore etero che interpreta un personaggio gay “camp”, eccessivo.

Jungle Cruise è una corsa lungo il Rio delle Amazzoni con Dwayne Johnson ed Emily Blunt nei panni dello spericolato capitano Frank Wolff e di un’intrepida ricercatrice, la dottoressa Lily Houghton. Ispirato alla celebre attrazione di Disneyland, arriverà il 28 luglio nelle sale italiane e dal 30 luglio in streaming su Disney+ con Accesso VIP*. Completano il cast Edgar Ramirez, Jesse Plemons e Paul Giamatti.

A scene that will either be a blink-&-you’ll-miss-it moment or will be cut out of the film entirely in order to please the Chinese government & homophobic Christian conservatives. Disney doesn’t care about genuine representation, & that has been proven time & time again. https://t.co/v3EkbLNQQ6

