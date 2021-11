Kal Penn fa coming out: “Sono gay e ho un compagno da 11 anni”

2 minuti di lettura

44enne attore americano, visto negli anni in serie come 24, Dr. House, How I Met Your Mother e Clarice, Kal Penn ha fatto coming out dalle pagine della propria autobiografia, “You Can’t be Serious”. Protagonista del franchise cinematografico “Harold & Kumar“, e nel 2009 entrato a far parte dell’amministrazione Obama come Associate Director nell’Office of Public Engagement della Casa Bianca, Penn ha rivelato di essere fidanzato da 11 anni con l’amato Josh.

I due hanno festeggiato il loro 11esimo anniversario nel mese di ottobre, con tanto di fidanzamento ufficiale. Via People, Kal ha confessato che Josh non ama le attenzioni tipiche dello show business americano. Anche per questo motivo fino ad oggi non ne aveva mai pubblicamente parlato.

Il primo appuntamento di coppia, diventato realtà quando Penn lavorava alla Casa Bianca, vide entrambi conoscersi davanti alla NASCAR, bevendo Coors Light. Esistono più foto di Kal e Jash durante le partite di basket, ma si era sempre pensato che i due fossero soltanto amici.

“Ho scoperto il mio orientamento sessuale relativamente tardi rispetto a molte altre persone“, ha confidato Penn a People. “Non esiste una linea temporale su queste cose. Le persone capiscono i propri casini in momenti diversi della loro vita, quindi sono contento di averlo fatto quando l’ho fatto. Quando sei un figlio di immigrati indiani che dice che vuole fare l’attore, il caos che si crea nella tua famiglia e nella tua comunità, prevale su qualsiasi altra cosa, sempre“. “Sono sempre stato molto aperto, sul mio rapporto, con tutti quelli con cui ho interagito personalmente. Sono davvero entusiasta di condividere il nostro rapporto con chi leggerà il libro. Ma Josh, il mio compagno, i miei genitori e mio fratello, le quattro persone a me più vicine, sono abbastanza riservati. Non amano le attenzioni ed evitano le luci della ribalta“.

In Clarice, serie tv attualmente in onda, Kal interpreta l’agente FBI Emin Grigoryan.