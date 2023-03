Kit Connor gonfio di muscoli in una foto da metaverso

0:00 Ascolta l'articolo < 1 min. di lettura Scuro Chiaro

Kit Connor è (decisamente) andato in palestra.

Nelle ultime ore il personal trainer Nathaniel Massiah ha caricato un video – accompagnato da scatti ufficiali del fotografo Josh Spooner – insieme all’attore diciannovenne che hanno letteralmente fatto fermare il cuore al suo fanbase: il dolce Nick di Heartstopper è ora una montagna di muscoli con tanto di six pack in bella mostra.

Un cambio di forma che sembrerebbe necessario per il phisique du role del suo prossimo film di cui ancora non si sa molto, ma potrebbe far parte Marvel Cinematic Universe.

Rumors di corridoio, vorrebbero Connor co-star di Agatha: Coven of Chaos, spin off della saga Wanda Vision che vedrà presente nel cast anche Joe Locke – il Charlie Spring di Heartstopper, amato di Connor nella serie Netflix.

Se Lock interpreterà Wiccan, figlio adolescente di Wanda e membro degli Young Avengers, si vocifera che Connor sarà l’altro membro del team, di nome Hulking.

Speculazioni a parte, la trasformazione fisica di Connor è diventata subito virale ovunque: da chi è disposto a guardare un video di ginnastica di 25 minuti solo per lui a chi lo paragona a Chris Evans, c’è anche chi contesta il fatto che un ragazzo così giovane possa ‘pomparsi’ così tanto in breve tempo.

Solo lo scorso Novembre Connor ha fatto un coming out “forzato” come bisessuale, dopo le continue speculazioni intorno alla sua sessualità. Mesi fa in un’intervista a GQ ha dichiarato: “L’idea di poter raccontare la sessualità di qualcuno in base al suo aspetto, al modo in cui parla, al modo in cui cammina, al modo in cui si veste, è francamente ridicola ed è davvero dannosa”.

Foto in evidenza: Josh Spooner

