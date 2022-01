La cantante australiana Peach PRC fa coming out e annuncia il nuovo singolo God is a Freak

2 minuti di lettura

Nonostante la sua carriera abbia preso il volo da poco – con il primo singolo lanciato a inizio 2021 – la cantante e popstar australiana Peach PRC, nome d’arte di Shaylee Curnow, ha già raccolto un notevole successo. Le sue canzoni hanno avuto un enorme riscontro sulle classifiche australiane e sui social il suo fanbase è cresciuto a dismisura, raggiungendo quasi 1,8 milioni di follower su TikTok. Ed è proprio sulla piattaforma di video più in voga del momento la cantante ha affidato il suo coming out.

«Dato che questa canzone è esplosa, credo sia un buon momento per dire a tutti voi: sono lesbica»

Vestito rosa e un cuscino a forma di cuore, Peach PRC canta un estratto del suo nuovo singolo God is a Freak, mentre questa captino compare sullo schermo. In pieno stile della cantante, che sembra uscita dal mondo delle Powerpuff Girls ma i cui testi sono assolutamente attuali e a volte anche controversi. Proprio il singolo God is Freak è stato fatto trapelare dalla sua stessa autrice all’insaputa della casa discografica, in quanto temeva che lo trovassero appunto troppo controverso. Il testo completo non è ancora noto, ma sono bastati quei pochi secondi postati dal suo account ufficiale per essere stato utilizzato in più di 2,200 video, e i pre-save sono andati alle stelle. C’è chi già prevede un terremoto culturale non indifferente quando verrà rilasciato.

Riguardo al suo coming out, la cantante Peach ha poi affermato in un’intervista che la risposta dei fan è stata molto positiva. «Mi sento così accolta dalla comunità lesbica e finalmente sono in pace con qualcosa da cui fuggo da molto tempo», ha spiegato. Nonostante il percorso che l’ha portata al coming out sia stato abbastanza lungo e travagliato, ha anche scherzato su come in realtà il suo “closet” fosse «fatto di vetro». E in effetti da tempo i fan speculavano sulla sua sessualità, anche se finora non c’era stata una conferma ufficiale.

Le reazioni si sono dimostrate particolarmente entusiaste e spontanee su twitter, dove migliaia di utenti hanno commentato amorevolmente e scherzosamente la nuova aggiunta alla lunga lista di cantanti queer. Definita come «rappresentazione lesbica iper-femme», molti l’hanno ringraziata, sottolineando «quante vite cambierà vivendo con orgoglio e apertamente» la sua sessualità. Qualcuno si è anche spinto a definirla «la nostra regina lesbica».

Ancora nessun segno di relazioni in vista, ma siamo tuttə felici che si sia sentita a suo agio per condividere la sua verità con il mondo. Il suo coming out ha già ispirato diversi fan ad accettare la loro sessualità, come si vede anche dai tanti commenti sui suoi profili social e come spesso succede quando si tratta di un personaggio pubblico. Non possiamo fare altro che augurarle tutto il meglio… e aspettare con ansia la controversa scossa culturale che promette God is a Freak.

