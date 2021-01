La Caserma, l’attivista LGBT Erika Mattina tra i concorrenti: nel cast anche Jennifer Abbattista?

Su Rai 2 sta per partire un nuovo programma, nato sulla scia de Il Collegio. Si intitola La Caserma, docu-reality dedicato ai ragazzi tra i 18 e i 23 anni, che porterà un gruppo di giovani a vivere l’esperienza militare tra le montagne del Trentino. Prove fisiche, addestramenti duri e ritmi marziali per i ventuno partecipanti, che nelle settimane passate hanno patito il freddo e la pioggia dell’autunno alpino e la lontananza dai comfort della vita quotidiana. Il programma, prodotto dalla casa Blu Yazmine, andrà in onda da mercoledì 27 gennaio.

Tra i primi tredici concorrenti annunciati dal settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni, protagonisti della prima puntata de La Caserma, anche Erika Mattina. 23 anni di Monza, con una laurea in Scienze dei servizi giuridici, Erika è un volto noto alle cronache e alla community dei social. Nell’agosto 2019, infatti, la ragazza è stata protagonista di uno spiacevole episodio di omofobia, dopo aver pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto di un bacio con la sua compagna Martina Tammaro.

Numerosi commenti di odio e disprezzo inaspettati spinsero la coppia ad aprire una pagina Instagram dove esporre il meglio del peggio degli omofobi online. “Le Perle Degli Omofobi” il nome del progetto, che nel corso di due anni ha ottenuto oltre 70.000 follower, la pubblicazione di un libro e diverse ospitate televisive, da ItaliaSì a Forum e Dritto e Rovescio.

La Caserma, anche la “web-trans celebrity” Jennifer Abbattista nel cast?

Erika Mattina non pare essere l’unica concorrente della comunità LGBTQ+ ad aver ottenuto un letto nella camerata de La Caserma. Stando alle indiscrezioni, anche Jennifer Abbattista farebbe parte del cast. Non essendo presente nella foto che anticipa i primi concorrenti, c’è da pensare che, qualora i rumor fossero confermati, la “web-trans celebrity, influencer ed opinionista radiofonica” da quasi 50.000 follower entrerà nel programma dalla seconda puntata insieme alle altre sette reclute.

Di lei non si conoscono informazioni precise, ma nello scorso dicembre Jennifer Abbattista ha rilasciato un’intervista a un magazine online a proposito dello scandalo dei festini dell’imprenditore Alberto Genovese. A sua detta, infatti, avrebbe partecipato a due serate private a Terrazza Sentimento, animate da “droga e alcool illimitati”.