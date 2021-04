La Compagnia del Cigno 2, dall’11 aprile su Rai1 la nuova stagione guarda anche all’omogenitorialità

2 minuti di lettura

A due anni dal boom della prima stagione, che toccò punte di share superiori al 30%, La Compagnia del Cigno di Ivan Cotroneo torna su Rai 1 con nuove puntate e una seconda stagione, in prime time dall’11 aprile prossimp. Una serie incentrata sull’amicizia, sul talento, sull’impegno, sulla salvezza che deriva dalla musica, sulla difficoltà e sulla bellezza di diventare grandi.

Nelle nuove puntate ritroveremo protagonisti i sette giovani musicisti, sempre guidati dall’inflessibile maestro Luca Marioni, alle soglie dell’ingresso nel mondo accademico del Conservatorio, dove la competitività si fa più serrata. Ad accelerare i conflitti l’arrivo di un nuovo maestro, Teoman Kayà, ex allievo dello stesso conservatorio Verdi, vecchio amico di Marioni e di sua moglie Irene, e ora direttore d’orchestra di fama mondiale. L’arrivo di Kayà al Conservatorio e la sua collaborazione con Marioni hanno un fine segreto e a pagarne le conseguenze potrebbero essere sia Marioni e sua moglie Irene, sia i ragazzi, spinti gli uni contro gli altri per far sì che si consumi a loro insaputa una antica vendetta.

Tra i nuovi personaggi di questa seconda stagione, il ruolo dell’antagonista, Teoman Kayà, è affidato a Mehmet Gunsur, nato a Istanbul, naturalizzato italiano e quasi 25 anni fa co-protagonista de Il bagno Turco di Ferzan Ozpetek. Era il Mehmet che faceva perdere la testa ad Alessandro Gassman.



Questa seconda stagione amplierà lo spazio dedicato a Daniele, lo zio omosessuale di Matteo interpretato da Alessandro Roia, ormai da qualche anno trasferitosi a Milano, dove lavora come impiegato in banca. Dopo la morte della sorella, avvenuta durante il terremoto di Amatrice, ha accolto Matteo come un figlio, aiutandolo a superare le sue difficoltà. È impacciato, affettuoso, spiritoso e sensibile, ma soprattutto è uno zio e un compagno fantastico. Da qualche anno ha una relazione con il suo vicino di casa che è andato a convivere con lui e Matteo. Il fidanzato ha il suo stesso nome e quindi soprannominato in famiglia Daniele due (Michele Rosiello). In questa stagione, nelle dinamiche della nuova famiglia che si è venuta a creare, imparerà a relazionarsi con la crescita di suo nipote e a trovare un nuovo equilibrio con il suo partner, incoraggiandolo ad andare avanti con il desiderio di diventare un genitore affidatario.

A completare il cast della serie, scritta da Cotroneo insieme a Monica Rametta, Alessio Boni, Anna Valle, Leonardo Mazzarotto, Fotinì Peluso, Emanuele Misuraca, Hildegard De Stefano, Ario Nikolaus Sgroi, Chiara Pia Aurora e Francesco Tozzi.