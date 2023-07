La edad de la Ira, andrà sulla Rai la miniserie che parla di omofobia con Manu Rios protagonista

0:00 Ascolta l'articolo

Miniserie spagnola del 2022 tratta dall’omonimo romanzo del 2011 di Nando López, La edad de la Ira è stata acquistata dalla Rai, come segnalato sui social da Cinguetterai.







Trainata da Manu Ríos, volto di Elite a breve su Mubi con Strange Way of Life di Pedro Almodovar, la miniserie in 4 puntate è stata girata a Madrid nel 2021, con Jesús Rodrigo alla regia. Protagonista è Marcos, giovane accusato di aver brutalmente ucciso suo padre. Un omicidio che scuote studenti e insegnanti del ragazzo, che si chiedono cosa possa aver spinto un ragazzo tanto popolare e senza apparenti probleme a commettere un simile crimine. A meno che non sia stato lui ad uccidere l’uomo…

La miniserie affronta temi come l’omofobia, l’identità sessuale, la rabbia adolescenziale e la violenza domestica. Adattata da Lucía Carballal e Juanma Ruiz de Córdoba, La edad de la Ira vede sul set anche Amaia Aberasturi, Eloy Azorín, Rocío Muñoz-Cobo, Daniel Ibáñez e Carlos Alcaide. Non è ancora chiaro dove e quando andrà in onda, ma La edad de la Ira arriverà anche in Italia.

24enne spagnolo, Manu Rios ha abbandonato Elite al termine della sesta stagione. Nel frattempo ha girato la serie In silenzio, uscita il 19 maggio 2023 su Netflix, e sarà il protagonista del medical drama Respira, sempre prodotto da Netflix e ideato dal padre di Elite, in uscita nel 2024. Si rumoreggia che Manu abbia perso la testa per Mahmood.

