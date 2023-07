La Juventus vince il premio Arcigay contro l’omofobia e a favore dell’inclusività

0:00 Ascolta l'articolo

Per il 2° anno consecutivo la Juventus ha vinto il riconoscimento assegnato da Arcigay “Italia in campo contro l’Omofobia Awards 2023”, nella categoria ‘Società’.

Un premio, quello di Arcigay, che attesta l’importanza di programmi concreti e strutturati come More Colorful Together, che in occasione di San Valentino 2023 ha lanciato ulteriori messaggi di inclusività nel mondo del calcio raccontando le storie di Manuel e Thessa, Linda e Lisa, Cecilia e Marco. Un inno all’amore senza distinzioni, per un mondo in cui chiunque sia libero di amare, universalmente e incondizionatamente: “Celebrate Love With Pride”, lo slogan veicolato dalla società bianconera, che a inizio giugno, Pride Month, ha rilancato con #MoreColorfulTogether. Un hashtag legato a “Storie di Un Grande Amore”, con una campagna ad hoc e un video in cui tre coppie hanno raccontato la loro esperienza, di coppia e di juventinità.

La Juventus ha battuto il Milan, il Cagliari Calcio, l’Udinese Calcio, il Delta Volley Porto Viro, il Trastevere Calcio SSD Trastevere Calcio e la Varese Basket.

Il premio ha coinvolto non solo tutta Arcigay Nazionale ma tutte le squadre/gruppi sportivi LGBTQIA+ d’Italia, che hanno formato la commissione incaricata di votare le candidature segnalate, insieme al pubblico che, dal 4 al 18 Giugno, ha espresso la sua preferenza sul sito www.arcigaysport.it. Le categorie identificate sono state: giornalista sportivo, atleta, squadra sportiva e tifoseria e outdoor che hanno detto o fatto azioni a favore dei diritti civili LGBTI+ in ambito sportivo.

Giorgio Minisini ha vinto il riconoscimento nella categoria atleta, Alessandra De Stefano quello legato al giornalismo, Lazio e Libertà APS quello per la tifoseria, Runaway Milano OSD quello nella categoria Outdoor.

“Questo riconoscimento rappresenta, per noi tutti i valori in cui crediamo, in difesa dei diritti, contro ogni manifestazione di discriminazione, con l’auspicio di poter essere ogni giorno quella voce alleata volta al superamento di barriere e pregiudizi che ancora oggi ostacolano alcune libertà individuali“, il commentio ufficiale della Juventus, già premiata lo scorso anno con la prima edizione del riconoscimento.

Fonte foto: Juventus

