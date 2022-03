La luce di Chiamamifaro nella sua passione per la musica, tra Bergamo e l’Inghilterra – Video intervista

2 minuti di lettura

Angelica Gori ha solo 19 anni ma in tanti hanno già notato il suo talento. La cantautrice di origini bergamasche ha in poco tempo raccolto un fedele seguito ed è una delle voci scelte da Spotify Radar, tra le più promettenti del giovane e nuovo panorama italiano. Sul palco, però, la giovane – figlia d’arte e di politica dai genitori Cristina Parodi e Giorgio Gori – si fa conoscere con il suo nome d’arte, chiamamifaro (@chiamamifaro).

«Faro è sempre stata una cosa che volevo usare nel mio nome d’arte perché ho suonato per un sacco di tempo sotto un faro ed è un posto del cuore per me».

Un sound che si sta ancora evolvendo e la scoperta della scrittura in italiano, visto che, ci ha raccontato nella nostra intervista, inizialmente era partita con l’idea di fare canzoni in inglese. Amore ed emozioni, la nuova generazione a cui appartiene raccontata attraverso testi, musiche e videoclip che sono allo stesso tempo moderne e attaccate alla propria terra. Angelica si esprime liberamente sulla sua strada, ed elogia la libertà sempre più crescente che i ragazzi rivendicano.

«Credo che sia un valore aggiunto della nostra generazione e mi rende molto fiera farne parte. Nel mio ambito musicale questa cosa si sente moltissimo, il non doversi necessariamente etichettare, il sentirsi liberi di esprimersi attraverso il proprio corpo o come ci si veste ma per quanto mi riguarda anche nella musica».

E mentre è appena uscito il nuovo singolo Pioggia di CBD ed è già al lavoro sul primo album in studio, Angelica non si cura nemmeno troppo delle tante critiche che piovono sui social: «Sui social c’è una quantità di odio incredibile. Io oggi, in questo momento, credo di sentirmi in un posto in cui queste cose non mi fanno più male e credo che in un certo senso se c’è della gente che ti critica significa che ce n’è molta di più che ti ama e che ti apprezza».

Sempre accompagnata dal chitarrista Alessandro Belotti, l’avvio della sua carriera è iniziato con l’amico e mentore Riccardo Zanotti, voce dei Pinguini Tattici Nucleari. Dopo i primi singoli, le prima date a condividere il palco con Ariete, rovere, Sangiovanni, un nuovo tour estivo da poco annunciato e tanta voglia di percorrere fino in fondo questa avventura. Il mondo di chiamamifaro è sicuramente un interessante novità della musica Italiana, ancora tutta da scoprire.

