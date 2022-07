Josh O’ Connor hot da svenire! Da La Terra di Dio a Secret Love, raccolta di foto e gif

32 anni da poco compiuti, Josh O’Connor è da poco tornato nei cinema d’Italia grazie a Secret Love di Eva Husson, adattamento cinematografico del romanzo Un giorno di festa di Graham Swift, pubblicato nel 2016.

Un’opera che ha fatto rumore per i tanti nudi che hanno visto Josh mattatore assoluto, al fianco di Odessa Young. Non una novità per il bel O’Connor, esploso al cinema nel 2017 grazie a La terra di Dio – God’s Own Country di Francis Lee, in cui interpretava un allevatore di pecore che perde la testa per Georghe, assunto da suo padre per aiutare entrambi con l’allevamento.

Successivamente Josh ha preso parte alla terza e alla quarta stagione della serie televisiva The Crown, interpretando un sontuoso Principe Carlo. Ruolo con cui ha vinto il Premio Emmy e il Golden Globe per il miglior attore in una serie drammatica.

A breve lo rivedremo in sala grazie a Challengers di Luca Guadagnino, al fianco di Zendaya, senza dimenticare La Chimera di Alice Rohrwacher e gli annunciati The History of Sound e Lee di Ellen Kuras. Ma nell’attesa di poterlo rivedere presto al cinema, torniamo a godere delle beltà del bravo e fascinoso Josh, talento britannico sempre più in ascesa.