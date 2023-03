La vita che Volevi, una storia di transizione nella nuova serie di Ivan Cotroneo con Vittoria Schisano protagonista

0:00 Ascolta l'articolo

Il nuovo progetto televisivo di Ivan Cotroneo ha finalmente una protagonista, una sinossi e un ‘distributore’. La Vita che Volevi, scritta da Cotroneo e Monica Rametta, arriverà su Netflix e porterà sul piccolo schermo una storia di transizione, con protagonista Vittoria Schisano (Gloria), Giuseppe Zeno (Sergio), Pina Turco (Marina), Alessio Lapice (Pietro) e Nicola Bello (Andrea).

Schisano è Gloria, convinta di aver trovato la felicità a Lecce, dove ha fondato una piccola agenzia turistica e trovato l’amore con Ernesto. Tutto cambia quando arriva Marina, sua amica ai tempi dell’università a Napoli, prima che Gloria iniziasse il suo percorso di transizione. Marina porta con sé Andrea e Arianna, i figli avuti da due diverse relazioni, ed è incinta di un terzo, il cui padre è Pietro, un giovane dal carattere passionale e forse anche pericoloso. Gloria preferirebbe non riallacciare i rapporti con Marina, perché lei le ricorda una parte della sua vita che vorrebbe dimenticare. Marina nasconde però molti segreti e presto in scena arriverà anche Sergio, il padre di Arianna, un uomo tutto d’un pezzo fin da subito molto diffidente nei confronti di Gloria. Per lei, è giunto il momento di fare i conti con “la vita che voleva”, il suo passato e il suo futuro, per scoprire che la felicità a volte arriva in forme inaspettate e che l’amore è l’unica forza capace di rendere la vita degna di essere vissuta.

Sinossi ‘spoilerata’ dall’ANSA, mentre sui social Netflix è comparsa la primissima immagine ufficiale, che vede Schisano protagonista. La serie in 6 episodi, girata tra Lecce, il Salento e Napoli, è prodotta da Massimo Del Frate, Head of Drama per Banijay Studios Italy. Regista di film come La kryptonite nella borsa e Un Bacio, in cui si affrontava il tema dell’omofobia scolastica, Cotroneo ha sceneggiato negli anni non pochi titoli a tematica queer, tanto in tv quanto al cinema. Dopo aver co-sceneggiato Io sono l’amore di Luca Guadagnino ha messo mano a Mine Vaganti di Ferzan Ozpetek, vincitore del Globo d’Oro per la migliore sceneggiatura e candidato, sempre per la sceneggiatura, al David di Donatello e al Nastro d’argento, senza dimenticare Io e Lei di Maria Sole Tognazzi, con Sabrina Ferilli e Margherita Buy innamorate.

Oggi 39enne, Vittoria Schisano ha fatto coming out come donna transgender nel 2011. Nel 2017 è uscito “La Vittoria che nessuno sa“, suo primo libro autobiografico edito da Sperling & Kupfer. Nel 2020 ha preso parte alla quindicesima edizione di Ballando con le stelle. Questo sarà il suo primo progetto televisivo da protagonista assoluta.

