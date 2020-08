Lavis, candidata sindaca leghista difende la candidata consigliera Khorosheva dopo le frasi omofobe

Lunedì si era parlato della candidata consigliera leghista a Lavis, Stella Khorosheva, e del delirante post in cui attaccava le persone LGBT e i matrimoni gay. In un italiano sgrammaticato, la candidata citava anche Scott Lively, un omofobo sostenitore delle leggi anti-gay approvate in Russia.

Il post incriminato era stato segnalato da un consigliere di un’altra lista di Lavis, sconcertato da quanto letto dopo uno scambio di battute con la Khorosheva, sempre tramite social. Lo stesso candidato, Marco Consoli, aveva poi contattato inutilmente la candidata sindaca della Lega, Monica Ceccato, e altre persone della lista, senza però ottenere risposta.

Solo ieri è arrivata la risposta di Ceccato. Si pensava prendesse le distanze dalla dichiarazione di Stella Khorosheva. Si pensava a un ritiro della stessa candidata consigliera dopo quel post. O almeno, si pensava almeno a delle scuse. Nulla di tutto questo è arrivato. Monica Ceccato ha di fatto preso le difese della sua candidata, o almeno ci ha provato. Rigirando la frase in suo favore.

La traballante difesa della candidata di Lavis sul post omofobo

Ma come giustificare una dichiarazione in cui si scrive chiaramente che “Il matrimonio gay porta all’estinzione della razza“? Ecco l’idea della Ceccato: sfruttare il simil italiano utilizzato nel post per trasformare il post omofobo in una dichiarazione pro-LGBT.