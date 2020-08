Candidata leghista in Trentino Alto Adige: ‘I matrimoni gay servono per estinguere la razza umana’

A denunciare il fatto, avvenuto nella città di Lavis, in Trentino Alto Adige, è Marco Consoli, il candidato del Patt di Lavis. Consoli, dal suo profilo Facebook, racconta dell’odio omofobo della candidata leghista Stella Khorosheva, in un suo recete post. Spiega anche di come avrebbe cercato di chiedere spiegazioni alla candidata della Lega, la quale non ha mai risposto.

Quello della Khorosheva è un messaggio di odio, scritto in un italiano traballante. Accusa i “manipolatori” (le persone omosessuali) di voler distruggere il cristianesimo. Passa poi ai matrimoni gay, che avrebbero l’obiettivo di portare all’estinzione della razza umana. E per finire, riporta anche la fonte: Scott Lively, omofobo noto per appoggiare le leggi anti-gay russe, contro l’ex presidente Obama che da anni fomenta odio verso la comunità LGBT.

Il botta e risposta tra i candidati in Trentino Alto Adige

Secondo quanto riportato da IlDolomiti.it, Consoli e Khorosheva stavano discutendo, attraverso i social, di alcuni temi dei rispettivi partiti, quando la candidata della Lega ha inviato all’avversario un link a un suo post, quello finito poi sotto la lente d’ingrandimento.

È appunto il post scritto dalla donna, un concentrato di odio, diffamazione e complotti inquietanti. Il delirante attacco parla di difendere il cristianesimo perché sotto attacco dalla lobby gay, che attraverso i matrimoni per le coppie dello stesso sesso e le libertà intendo distruggere la razza umana, facendo pressione su cultura ed etica. Conclude il post con un link YouTube (la certissima fonte), invitando a fermare questo attacco da parte della comunità LGBT. A completare il delirio, un uso maccheronico dell’italiano.

Nessuna risposta da parte della Lega

Marco Consoli ha tentato poi di contattare nuovamente la Khorosheva per una spiegazione su quel messaggio di omofobia e razzismo, senza risultati. Stessa cosa dalla candidata sindaca di Levis. L’unica a rispondere è stata un’altra candidata, li lista con le due donne, la quale si è sfilata parlando di “idee diverse all’interno di un gruppo“.