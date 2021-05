Le fantasie gay diventano action figure con Bossysculpture

3 minuti di lettura

Jorge Lizandra è un graphic designer appassionato di fotografia, animazione 3D e scultura; nato a Valencia dove ha studiato e lavorato nel settore della grafica, nel 1997 decide di progettare la sua prima collezione di sculture 3D ispirate alla comunità gay e inizia a venderle soprattutto in Spagna, Inghilterra e Germania.



Nel 1998 Jorge decide di trasferirsi a Londra, dove trova nel 2002 nuova ispirazione per numerose altre serie di statuine, il suo progetto prende il nome di Bossysculpture.



Ci racconta che è tutto realizzato a mano, il prototipo viene inizialmente fatto in argilla e in un secondo momento viene creato uno stampo in gomma siliconica; successivamente la statuina viene fusa in resina dura;

il numero delle fusioni è circa 50 per ogni disegno, ogni creazione viene poi interamente ricoperta con vernice acrilica e completata con diverse finiture e infine con un rivestimento protettivo.

Bossysculpture, con il suo lavoro vuole connettere la comunità gay con i loro personaggi, le icone e le fantasie preferite; Jorge Lizandra trae ispirazione dagli uomini che vede in giro, sui social media ma anche da altri artisti come Tom of Finland, Ralf Konig, Jiraiya, da riviste gay vintage, l’arte greca e romana, film.



Bossysculpture, specializzandosi nella produzione e distribuzione di prodotti da collezione caratterizzati dalla cura minuziosa nei particolari, è sostenuto da una comunità mondiale appassionata e impegnata nel collezionismo di arte gay;

Il lavoro di ricerca di Jorge si basa principalmente sull’ ascoltare le richieste e i suggerimenti dei suoi clienti per sviluppare una gamma di prodotti sempre più ampia e variegata, tutto rigorosamente realizzato a mano.



“Di solito prediligo gli uomini muscolosi o gli orsi, la pelle, le uniformi, i costumi da bagno, i sospensori.

Cerco sempre di renderli più sensuali che sessuali e mi piace realizzarli con un po’ di senso dell’umorismo; non ho un fetish preferito ma se devo sceglierne uno è sicuramente l’attrezzatura in pelle.”

https://www.instagram.com/bossysculpture/

https://www.bossy-sculpture.com/