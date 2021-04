Lil Nas X: “Se sono attivo o passivo? Siamo tutti gay, basta con questa me*da” – VIDEO

< 1 minuto di lettura

Riconquistata la chart USA grazie al tormentone Montero (Call Me By Your Name), Lil Nas X, non solo gay dichiarato ma sempre più attivista LGBT, ha risposto ad alcune domande dei fan su Instagram.

Ad una di questa, “sei attivo o passivo?”, il giovane rapper, già vincitore di un Grammy, ha replicato in maniera ineccepibile.

Ricevo spesso questa domanda. Non sono mai stato un tipo da letto a castello, mi piacciono i letti king size, mi piacciono i letti queen size. Ma a parte gli scherzi, tutta questa merda dell’attivo e del passivo nella comunità gay è diventata un’enorme forma di misoginia. Siete tutti gay, siete tutti fr*ci. Siamo tutti fr*ci.

Parole chiare quelle del rapper, per provare a smontare luighi comuni e preconcetti che spesso e volentieri abbracciano la stessa comunità gay, dall’interno, facendo differenzazioni di chissà quale tipo in base al ruolo sessuale. Attivi, passivi, versatili, siamo tutti omosessuali e nessuno lo è più o meno di altri.

Lil Nas X ha poi rivelato di aver iniziato a frequentare ragazzi solo di recente, con poche esperienze e nessuna voglia, al momento, di cercare una relazione a lungo termine. Ha 22 anni appena compiuti, per quella c’è evidentemente tempo.