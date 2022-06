Lil Nas X snobbato ai BET Awards 2022 denuncia: “L’enorme problema dell’omofobia nella comunità nera”

4 min. di lettura

I BET Awards sono dei premi ideati dal network Black Entertainment Television per celebrare afroamericani nel campo della musica, della recitazione, dello sport, e di altri settori dell’intrattenimento. Ebbene i BET Awards 2022 hanno completamente snobbato Lil Nas X, acclamato dalla critica e campione di vendite con il suo album Montero. Afroamericano, rapper e dichiaratamente omosessuale, Lil Nas ha inizialmente criticato quest’incredibile esclusione dalle nomination, per poi cancellare i polemici post. Nella notte, invece, è tornato alla carica con un video presto diventato virale, in cui canta “F*ck BET” sulle note di un inedito intitolato “Late To The Party”. Il rapper fa riferimento ai suoi singoli finiti in Top-10 l’anno scorso, cantando: “Ne ho messi tre nella Top Ten / e non ho bisogno di nessuno”.

Lil Nas è stato nominato ai BET Awards nel 2020 come miglior nuovo artista, ma ha ottenuto 0 nomination tanto nel 2021 quanto nel 2022. A dir poco incredibile, viste le 5 candidature strappate agli ultimi Grammy, nonché l’onore del premio Songwriters Hall of Fame 2022, “per il suo significativo impatto nell’industria musicale”.

Il cantante, eletto uomo dell’anno GQ nel 2021, ha fatto notare come non sia arrabbiato per i mancati riconoscimenti, avendo già vinto due Grammy, denunciando l’omofobia nella comunità nera.

“I gay neri devono combattere per essere visti in questo mondo”. “Anche quando arriviamo in cima, cercano di fingere che tu sia invisibile. Come posso essere riconosciuto dallo spettacolo musicale più acclamato al mondo per poi non ottenere neanche 1 nomination dalla mia stessa gente? Non è da pazzi? Si tratta del problema più grande dell’omofobia nella comunità nera”.

A chi gli ha chiesto come mai Tyler the Creator sia stato candidato, Lil ha risposto: “Lo adoro fino alla morte, ma vogliamo ammettere che gli uomini omosessuali sono più rispettati quando fanno cose meno femminili o me lo sto inventando?”. “Gli uomini gay dovrebbero continuare a fare dell’essere gay la loro intera personalità, fintanto saremo incarcerati e uccisi solo per questo”.



Un portavoce dei BET Awards ha così risposto a Lil Nas, via Deadline:

“Adoriamo Lil Nas X. È stato nominato per il Best New Artist BET Award nel 2020 e abbiamo mostrato con orgoglio il suo straordinario talento e creatività nello show in due occasioni: si è esibito con “Old Town Road” insieme a Billy Ray Cyrus ai “BET Awards” 2019 e la sua performance ai “BET Awards” del 2021 è stata un momento clou del nostro spettacolo. Nessuno ha applaudito più forte quella notte. Sfortunatamente, quest’anno non è stato nominato dalla Voting Academy di BET, che comprende un gruppo stimato di quasi 500 professionisti dell’intrattenimento nei settori della musica, televisione, cinema, marketing digitale, giornalismo sportivo, pubbliche relazioni, influencer e arti creative . Nessuno dei BET è membro della Voting Academy. Noi siamo sostenitori appassionati della meravigliosa diversità che esiste all’interno della nostra comunità. Ci impegniamo a utilizzare tutte le nostre piattaforme per fornire visibilità e inclusione a tutte le numerose intersezioni della comunità nera”.

I BET Awards si terranno domenica 26 giugno al Microsoft Theatre di Los Angeles. Senza Lil Nas X.

