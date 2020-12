Lil Nas X e il coming out: “Dovevo farlo anche per tutti i ragazzi che verranno dopo di me”

Da poco tornato in radio con Holiday, il 21enne Lil Nas X, già vincitore di un Grammy ed entrato nella storia Billboard grazie a Old Town Road (rimasto in vetta per 19 settimane consecutive), è tornato a parlare del proprio coming out, diventato realtà ad appena 19 anni.

“Penso che artisti come Frank Ocean, come Tyler, the Creator e altri mi abbiano reso più facile essere dove sono“. Lil ha rivelato come “Provider“, singolo di Ocean del 2017, sia stato un brano “molto speciale” per lui, all’epoca fidanzato con un ragazzo. Proprio quel brano, insieme ad altri, lo ha indirizzato verso il coming out pubblico.

Stavo ricevendo dei segnali. “OK“, mi sono detto. “È ora che facciamo questa cosa“. Perché è come se stessi già andando avanti, come se fossi più libero rispetto a tutto quello che faccio, quindi portiamo questo al livello successivo, facciamolo. Insomma, voglio dire, quale sarebbe stata l’alternativa? Fingere di essere eterosessuale per il resto della mia intera vita?

Il giovane rapper ha poi sottolineato come il coming out non sia stato importante solo per lui, per il suo percorso e la sua persona, ma anche per coloro che lo seguiranno nell’industria musicale.

Sono una di quelle persone del tipo, “OK, voglio farti spazio adesso“. Quindi a tutti quelli che verranno dopo di me dico, “OK. Sarà fantastico. Andrà tutto bene“. Questo è un altro motivo per cui sapevo che dovevo farlo. Perché il giorno prima ero tipo, “Dannazione, dovrei davvero farlo? È questo che voglio… ?”. E a quel punto mi son detto,” No, questo è decisamente quello che devi fare“.

E così ha fatto, durante il World Pride Day del 2019, con una serie di criptici tweet, per poi parlarne apertamente nel corso di un’intervista con BBC Breakfast il 5 luglio del 2019. Nel 2021 Lil Nas X pubblicherà il suo primo atteso disco, che tratterà anche tematiche LGBT, legate ovviamente alle sue esperienze di vita.