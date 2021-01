Lorella Cuccarini è positiva al Covid-19, assente in studio ad Amici

Lorella Cuccarini è positiva al Covid-19. La showgirl, attualmente nel corpo docenti della scuola di Amici di Maria De Filippi, ha contratto il Coronavirus negli scorsi giorni e non ha partecipato alla prima registrazione dell’anno del programma. Ad annunciarlo è stato il sito Il Vicolo delle News, che ha riportato le anticipazioni della puntata, registrata oggi e in onda sabato 9 gennaio.

Stando alle indiscrezioni del blog, Lorella Cuccarini non era presente nello studio del talent show di Canale 5, ma ha comunque partecipato alla puntata in collegamento da casa. La conduttrice, che ora ricopre il ruolo della professoressa di ballo, non ha ancora diffuso la notizia tramite i suoi canali ufficiali.

Lorella Cuccarini positiva al Coronavirus, salta la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi

Intervistata dall’ANSA lo scorso novembre, Lorella Cuccarini aveva espresso gratitudine nei confronti di Maria De Filippi, che le ha concesso l’opportunità di entrare nella squadra della trasmissione dopo la conduzione de La Vita In Diretta:

Con lo spettacolo dal vivo chiuso per Covid e con tutte le difficoltà economiche per l’indotto, per i professionisti che lavorano nel backstage, Amici può rappresentare una boccata di ossigeno, un messaggio di speranza. Poi, certo, speriamo di poter ripartire con gli show dal vivo e di riabbracciare il pubblico. Il teatro mi manca moltissimo. Ma spero che dallo studio di Amici arriverà a casa la nostra carica di emozione, tra plexiglas e mascherine.

Lorella Cuccarini non è la prima nell’ambiente di Canale 5 a dover rimanere a casa a causa del Covid, costretta a collegarsi da casa per non mancare all’impegno. Anche Tina Cipollari, opinionista di Uomini e Donne, alcune settimane fa ha partecipato alle registrazioni del dating show in collegamento Skype.