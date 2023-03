Loretta Goggi, la maledetta primavera diventa benedetta

0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Se ne parlava da mesi e finalmente il momento è arrivato: Loretta Goggi torna – finalmente – sul piccolo schermo con un nuovo show che la vede protagonista. Benedetta Primavera, questo il nome del programma, andrà in onda tutti i venerdì su Rai1 per quattro appuntamenti speciali da non perdere.

Erano trent’anni che la regina del varietà italiano non tornava a occupare gli schermi dei televisori del pubblico che ha amato le sue interpretazioni e le sue canzoni. Fortemente voluto dal direttore del prime time Rai, Stefano Coletta, questo programma vuole essere il grande ritorno di Loretta Goggi e, allo stesso tempo, un viaggio che ripercorre la storia dell’intrattenimento e dello spettacolo. Storia che annovera proprio Goggi tra le sue protagoniste.

In ogni puntata, dalla durata di circa due ore e mezza, si alterneranno momenti in cui Loretta Goggi reciterà, canterà, tornerà alle sue iconiche imitazioni e parlerà, testi e monologhi che, come ha raccontato durante la conferenza stampa, ha voluto seguire personalmente. Un programma a tutto tondo, pensato e ideato per racchiudere tutti insieme i suoi molteplici talenti. Ad affiancare Loretta Goggi ci saranno anche Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, il duo comico che le farà da spalla in alcuni momenti della puntata.

Non mancheranno, ovviamente, anche tanti ospiti che condivideranno la scena con Loretta Goggi, dialogando e condividendo con lei i loro ricordi. Tra gli ospiti confermati, nella prima puntata vedremo Marco Giallini, Bruno Vespa, Anna Tatangelo e Orietta Berti.

Benedetta Primavera ha creato già molta attesa sia per il grande ritorno di Loretta Goggi sia perché, come ha sottolineato anche Stefano Coletta, il programma presenta un’altissima qualità tanto che prevede già come alcuni momenti finiranno nelle Teche Rai per la tv del futuro.

Nel frattempo, una Loretta Goggi 72enne è carica e pronta a mettersi in gioco in questa nuova avventura. Un programma che guarda al passato, alla storia della stessa Goggi e dello spettacolo italiano, ma il tutto affrontato con una spinta moderna. Perché, dopotutto, Loretta Goggi è moderna e la sua arte lo dimostra, come lo ha sempre dimostrato.

“Sono tornata a fare l’unica cosa che so fare, io non so fare nient’altro. Ho iniziato a lavorare a 10 anni, ho iniziato come attrice, poi sono passata al varietà, dal varietà sono passata alle imitazioni, alla conduzione, al quiz. Diciamo che non so fare altro”, così esordisce Loretta Goggi sull’emozione di tornare in tv. “Tornare per me è stato un riapprocciarmi a una sorta di primo amore e a una televisione che mi hanno fatto sembrare vicina a quella che io ho lasciato qualche anno fa”.

“[Il programma] io lo definisco un po’ un viaggio nel mondo dello spettacolo che ho attraversato a 360°. Posso andare sotto braccio con la mia età, posso affrontare con la mia faccia e con le mie rughe dei personaggi che, facendo il varietà, è difficile far apprezzare al pubblico. Io, purtroppo o per fortuna, non ho mai impostato niente sulla fisicità, ho investito su tante cose che mi hanno permesso di essere non essere identificabile, un bersaglio mobile. Però questo mi ha arricchita tanto”

