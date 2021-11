< 1 minuto di lettura

Se Uomini e Donne ha scelto di non proporre più il cosiddetto “trono gay“, ci penserà Love Twist a far incontrare persone dello stesso sesso, desiderose di trovare l’amore in tv. Il programma, format nativo italiano prodotto da Casta Diva Entertainment, è tra le trasmissioni che vedranno la luce il prossimo anno, come anticipato da TvBlog.

Le informazioni sul programma, che riprende il nome di un brano dei Culture Club del 1982, contenuto nell’album di debutto Kissing to Be Clever, latitano. Sappiamo che protagonisti delle puntate, che probabilmente saranno sei in totale, saranno due uomini, soprannominati “i principi”, che avranno il compito di individuare la loro anima gemella tra quattordici ragazzi single. In una sorta di incontro ideale tra il genere talent e quello delle challenge, tanto caro ai social, i pretendenti dovranno impegnarsi in sfide di coraggio e “prove estreme”, che serviranno a loro per mostrare la tenacia, la motivazione e il desiderio più acceso di essere scelti alla fine dei giochi.

A determinare la classifica dei risultati delle prove saranno proprio i protagonisti delle sfide, i due principi, che avranno il potere di salvare e di eliminare i concorrenti in gara.

Che cosa vincono le coppie che si formeranno al termine del programma? L’affitto di una casa, saldato per un anno, un nido dove iniziare a scoprirsi nella quotidianità e comprendere se l’amore abbia fatto davvero twist.

Ideato da Massimo Righini, Francesco Gorgoni e Diego Di Flora, Love Twist non ha ancora una collocazione precisa (le scorse produzioni della casa sono state trasmesse dai canali Discovery). Riuscirà ad imporsi come format di successo, in Italia ed eventualmente all’estero?