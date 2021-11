Lucian Freud e Francis Bacon, un nudo da censurare per nascondere l’amore

3 minuti di lettura

Un dipinto, appartenente a un collezionista privato, raffigurante un uomo nudo di spalle, viene ora attribuito, stando ad alcune ricerche, al pittore tedesco Lucian Freud. Potrebbe sembrare semplice routine da addetti ai lavori, ma dietro quel quadro si celerebbe la relazione tra due dei più grandi artisti del ‘900.

Lucian Freud (nipote di Sigmund) e Francis Bacon sono stati amici, frequentatori assidui del Gargoyle Club di Soho e complici nel lavoro artistico, arrivando a posare l’uno per l’altro. La loro relazione è nota a molti, ma il loro amore è un pettegolezzo d’arte che potrebbe – a breve – essere confermato.

Il dipinto, che probabilmente è un autoritratto, a ora non ha alcun prezzo di mercato, a differenza dei quadri certificati di Freud come Big Sue, autografo, che è stato venduto nel 2015 per 35 milioni di sterline.

Lo scorso 28 novembre, l’Observer in un editoriale ha ricostruito i dubbi circa l’autenticità di “Standing Male Nude” (questo il nome del tanto discusso dipinto). Secondo la rivista, 25 anni fa un collezionista svizzero acquistò all’asta il nudo maschile attribuito a Freud. Stando alle dichiarazioni dell’acquirente, il pittore chiamò l’anonimo elvetico chiedendo di compare il quadro. Dopo un primo rifiuto, Freud – furibondo – telefonò nuovamente, minacciando il collezionista.

«Ti darò più di quanto hai pagato, te lo pagherò il doppio». Ma «rifiutai, e diventò molto aggressivo, e volgare».

A quel punto il pittore tedesco si rifiutò di autenticare il ritratto, che fino a oggi è rimasto di incerta attribuzione, quindi invendibile sul mercato. Ora, il collezionista, certo della provenienza del dipinto, ha ingaggiato Thierry Navarro, investigatore privato.

Navarro ha scoperto che il dipinto rimase esposto per anni in un appartamento di Ginevra usato segretamente da Bacon e da altri amici omosessuali, tra cui anche Lucian Freud. Di entrambi gli artisti si conoscono relazioni omosessuali, seppur sempre celate dagli stessi.

Secondo Navarro “c’è un testimone ancora vivente a Ginevra, nella comunità gay, che ha riconosciuto il dipinto. Questo testimone sapeva della relazione tra Freud e Bacon. Ha fornito molti dettagli. Ha detto che Bacon chiese a Freud di dipingere questo quadro per lui, e che Bacon teneva questo dipinto esposto all’ingresso dell’appartamento”.

Il quadro se riconosciuto potrebbe legare indissolubilmente i due artisti, che negli anni ’80 misero fine alla loro amicizia, in modo brusco e misterioso.

Standing Male Nude risulta molto più frammentato e indecifrabile di altri autoritratti di Freud, come Painter Working, Reflection, uno dei quadri più noti dell’artista, realizzati nel 1993.