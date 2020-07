Luke Strong, il ginnasta inglese fa coming out

26enne di Liverpool, il ginnasta Luke Strong ha fatto coming out nel corso di un’intervista alla BBC, rivelando la propria bisessualità. Bronzo agli Europei del 2014 e 5 volte campione britannico al trampolino, Strong ha precisato di non aver “mai nascosto nulla, sono davvero aperto sul fatto che provi attrazione per entrambi i sessi, maschio e femmina, ma non ho mai avuto relazioni importanti con entrambi, quindi non saprei”.

Luke ha aggiunto che amici intimi e parenti erano a conoscenza della sua bisessualità, affrontando poi l’omofobia ancora oggi presente nello sport.

Penso che come la maggior parte delle persone nella comunità LGBTQ, crescere sia sempre un po’ difficile. Soprattutto quando indossi un body, fai ginnastica artistica, le spaccate: ti senti dire il tradizionale “sei fr*cio”, e le solite battute sui gay. Le ho ricevute a a scuola e poi soprattutto al liceo, dove la cosa è molto peggiorata. C’è stato un periodo, 8, 9 anni fa, in cui il bullismo era davvero cattivo. Non parlavo mai del trampolino, perché ero in imbarazzo. Sui social media hai i tuoi troll, ogni tanto, con commenti omofobi e personali. Ma sinceramente non ci penso, non mi danno fastidio: mi dispiace per quelle persone che hanno una mentalità ristretta, che ancora credono che sia offensivo essere chiamati gay. Ma non lo è.

Strong rischiò di perdere la gamba nel 2009, a causa di un gravissimo infortunio nel corso di una sessione di allenamento. Nel 2014 è diventato il primo ginnasta di trampolino senior maschile britannico a vincere una medaglia ai campionati europei negli ultimi 32 anni.