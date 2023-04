Madame: “Non esiste l’amore sbagliato, l’amore muove tutto”, e anticipa un nuovo singolo

0:00 Ascolta l'articolo

Nessunə si è ancora ripresə da L’amore, il nuovo album di Madame che ha lasciato a bocca aperta con i suoi suoni e la sua maturità, trascinandoci in un viaggio sovversivo e intenso nell’amore in tutte le sue forme. L’album è stato anticipato da Il bene nel male brano che Madame ha portato in gara al Festival di Sanremo 2023 (e noi di Gay.it che a Sanremo eravamo in sala stampa, eravamo andatə fuori di testa già al primo ascolto) e ora potrebbe essere in arrivo un nuovo singolo estratto dall’album.

Negli scorsi giorni, infatti, Madame ha pubblicato diverse storie sul suo profilo Instagram dal set di quello che è certamente un video musicale. La cantante si è mostrata con i capelli scompigliati e il naso sanguinante, prima per le strade di una città, poi su un set buio e avvolto da una foschia dove la si vede eseguire dei passi di ballo con una ragazza.

Non ci sono ancora indiscrezioni su quale potrebbe essere il prossimo singolo scelto da Madame, e sarebbe difficile anche fare ipotesi su quale possa essere il brano eletto. Di certo, Madame ha altre sorprese in serbo per noi.

Nel frattempo, dopo che noi di Gay.it l’abbiamo beccata alla manifestazione di sostegno alle Famiglie Arcobaleno a Milano, e dopo essersi pubblicamente esposta in difesa dei figli delle coppie omogenitoriali, Madame è tornata a parlare dell’amore e di come sia stato tormentata fonte di ispirazione per il magistrale album appena pubblicato, e già acclamato da critica e fan. Intervistata da Repubblica, Madame ha raccontato: “Ho capito di me che sono molto affascinata dalla potenza, cioè dalle cose in potenza, non dall’atto, non dalle cose realizzate, ma da quello che si potrebbe fare”.

“Secondo me l’amore è esattamente quella forza, quel fuoco, quella linfa vitale che muove alla base le decisioni umane. L’amore è anche protagonista dell’odio, secondo me, nel momento in cui non c’è. Per me l’odio è quasi assenza di amore. Nel momento in cui non c’è l’uno arrivano l’odio, l’indifferenza”, ha continuato Madame, “e quello secondo me causa le più grandi sofferenze umane, l’assenza di amore. Come l’amore causa le più grandi gioie umane”.

“Nel momento in cui c’è del giudizio all’interno dell’amore, tutto crolla. Crolla tutto il palazzo. Non esiste umanamente un amore giusto o un amore sbagliato, ma esiste l’errore, cioè non è sbagliato quello che tu sei, al massimo è sbagliato quello che fai. È un lavoro di una vita”

