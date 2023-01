Madonna, il biopic con Julia Garner cancellato dopo l’annuncio del tour mondiale

0:00 Ascolta l'articolo

Se ne parla da anni, con due sceneggiatrici al lavoro, mesi e mesi di sfiancanti provini e un via alle riprese che sembrava imminente. Sembrava, perché Madonna ha poi annunciato il suo tanto atteso nuovo tour mondiale, che la vedrà sbarcare anche in Italia con due tappe a Milano. E allora il biopic sulla popstar, che la stessa Madonna avrebbe diretto, è finito in naftalina. In pausa a tempo indeterminato. Parola di Variety, con la Universal Pictures che avrebbe cestinato il progetto. Per ora.

Dopo aver trascorso 3 anni a lavorare sulla sceneggiatura, Madonna ha infatti virato verso un clamoroso ritorno live che la vedrà riempire stadi e palazzetti di mezzo mondo per tutta la seconda parte del 2023, con il nuovo singolo “Back that Up to the Beat” in uscita venerdì 27 gennaio 2023 e un nuovo disco, rumor alla mano, sempre più prossimo.

Sebbene annunciato nel 2020, lo sviluppo del film si è protratto fino alla fine del 2022. Madonna ha lavorato a due bozze di sceneggiatura che abbracciano lunghi periodi della sua vita creativa e personale. Una versione precedente è stata scritta insieme al premio Oscar Diablo Cody, poi sostituita con Erin Cressida Wilson. Lo scorso giugno Variety aveva dato notizia che la vincitrice di Emmy e Golden Globe Julia Garner aveva fatto suo l’iconico ruolo, dopo un’estenuante preparazione durata settimane e una battaglia recitativa che l’ha vista superare Florence Pugh, Alexa Demie, Odessa Young e Bebe Rexha. Garner ha dovuto studiare ballo e canto, pur di ottenere la parte.

La presidente della Universal Filmed Entertainment Group, Donna Langley, aveva affidato il film alla produttrice Amy Pascal, con Guy Oseary, manager di lunga data di Madonna, produttore esecutivo. Il progetto avrebbe segnato una clamorosa reunion per Madonna e Pascal, che avevano lavorato insieme nel 1992 nel cult Ragazze Vincenti.

Fino ad oggi Madonna ha diretto come regista “Sacro e Profano”, nel 2008, e “W.E.”, nel 2011. Il 3° film, quello più importante di tutti perché dedicato al suo mito, non si farà. Almeno non ancora.

