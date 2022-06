Julie Garner sarà Madonna nel biopic ufficiale su Madonna diretto da Madonna

2 min. di lettura

Dopo mesi di rumor e sfiancanti provini, la Universal avrebbe ufficialmente proposto a Julie Garner di interpretare Madonna nell’annunciato biopic sulla cantante, diretto dalla stessa popstar. Parola di Variety. 28enne due volte vincitrice di un Emmy grazie ad Ozark, Garner avrebbe superato la ricchissima concorrenza, con decine di candidate pronte a tutto pur di interpretare una giovane Madonna Louise Veronica Ciccone sul grande schermo.

Il team dell’attrice, lanciatissima dopo il boom della serie Netflix, starebbe valutando l’offerta della major, ma fonti vicine alla produzione parlano di un’imminente ‘sì’. D’altronde sarebbe a dir poco incredibile se dopo mesi e mesi di attesa e provini, Garner rifiutasse l’ambitissimo ruolo, tra i più desiderati ad Hollywood degli ultimi 2 anni. Da un punto di vista prettamente fisico, parrebbe non esserci scelta migliore.

Julie avrebbe superato in volata rivali come Florence Pugh, Alexa Demie, Odessa Young, Bebe Rexha, Sydney Sweeney e Sky Ferreira, convincendo dopo infinite ed estenuanti lezioni e prove di canto e danza (fino ad 11 ore al giorno di coreografia). Allo script della pellicola Erin Cressida Wilson, che ha sostituito il premio Oscar Diablo Cody, con Amy Pascal produttrice. Wilson è esplosa 20 anni or sono al debutto con il folgorante Secretary, per poi sceneggiare il balbettante Fur – Un ritratto immaginario di Diane Arbus, Chloe – Tra seduzione e inganno, Men, Women & Children e La ragazza del Treno. Ha recentemente firmato anche la sceneggiatura del live-action Disney di Biancaneve.

L’ultima bozza di script del biopic di Madonna si fermava al Blonde Ambition Tour del 1990, raccontando di fatto lo sbarco a New York della popstar, giovanissima e con pochi dollari in tasca nei primi anni ’80, fino all’esplosione globale. La Universal non ha ancora annunciato una data d’uscita, nè un budget, ma una volta ufficializzata la protagonista la pellicola potrà finalmente entrare in produzione, dopo due anni di lavoro sottotraccia. Per Madonna sarà il 3° film da regista, dopo Sacro e Profano e W.E. – Edward e Wallis, uscito nel 2011.

