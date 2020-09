Madonna conferma in diretta IG: “Sto scrivendo il film sulla mia vita”

L’annuncio social, a sorpresa. Nella notte in diretta IG con Diablo Cody, sceneggiatrice premio Oscar per Juno, Madonna ha confermato i rumor delle ultime settimane. La cantante sta scrivendo un film sulla sua vita.

Alcune persone chiedono cosa stiamo scrivendo. L’obiettivo è dare davvero forma alla mia lotta come artista … vivere in un mondo di uomini come una donna. Raccontare il mio viaggio. Che è stato felice, triste, pazzo, buono, cattivo, brutto. Scrivere è un po’ come una forma di terapia. A volte mi confondo e dimentico che sto scrivendo di me, e mi riferisco a me come ‘lei’. È un po ‘strano. Parliamo di Andy [Warhol], Keith [Haring] e Jean-Michel Basquiat, e della mia intera carriera di artista a Manhattan, nel centro del Lower East Side e all’inizio degli anni ’80, onestamente uno dei migliori e peggiori momenti della mia vita. Spero di poter ritrarre, o esprimere, che momento emozionante è stato per me . È importante ricordare come a quel tempo non esistessero i social media, quindi il modo in cui comunicavamo tra di noi era effettivamente stare insieme, salire sul treno e incontrare le persone. Un momento così diverso.

Amy Pascal produrrà il biopic, con Madge che ha ricordato le riprese di Evita, film della sua vita. “Quando realizzai Evita andai a Londra per registrare la colonna sonora, fu un’esperienza davvero spaventosa per me. Ero totalmente intimidita da Andrew Lloyd Webber e Tim Rice e dalla storia di Eva Perón, ma sono stata all’altezza di tutti i grandi cantanti e attrici che l’hanno interpretata prima di me … Penso di aver avuto qualche esaurimento nervoso, preoccupandomi ogni giorno di essere licenziata. Andrew non è stato gentile con me. Non sono sicura che vorrebbe essere nel film, grazie a Dio lo diresse Alan Parker”.