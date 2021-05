Malika ha una casa: “Libertà pagata a caro prezzo, darò amore alla famiglia che mi sono scelta”

< 1 minuto di lettura

Ho pagato un prezzo troppo alto per l’età che ho, ma saprò dare amore alla famiglia che mi sono scelta, all’amore per cui farei follie. Finalmente casa.

Questo il messaggio con cui Malika Chalhy, la ragazza di 22 anni balzata alle cronache negli scorsi mesi dopo essere stata cacciata di casa perché lesbica, ha annunciato ai suoi follower di Instagram di aver trovato finalmente un appartamento.

Ricordate la sua storia? Dopo il coming out con la famiglia, a Malika non è stato più concesso fare rientro nella propria casa di origine di Castelfiorentino, in cui viveva con i genitori. Di fatto disconosciuta, insultata e ripudiata, Malika si è ritrovata all’improvviso senza letto, abiti ed effetti personali. Grazie all’aiuto di una cugina e al lancio di una raccolta fondi, presto ripresa da importanti personaggi dello spettacolo, dai principali portali di informazione e dalle trasmissioni tv, Malika è riuscita ad ottenere una cifra tale da poter riprendere in mano la propria vita e ricominciare a sognare in serenità. Fissa ora a Milano, la ragazza non ha dimenticato chi si trova o si è trovato nella sua stessa situazione, donando parte dei ricavi del crowdfunding (che complessivamente ha superato i 100.000 euro) ad associazioni a difesa dei diritti LGBTQ+.

Ecco le frasi con cui tre giorni fa ha annunciato il trasferimento in Lombardia, didascalia della foto Instagram che la vede in compagnia della sua fidanzata, del suo cane e con i due soprammobili “love” e “dream“: