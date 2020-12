Mara Gomez, storico debutto per la prima calciatrice trans della serie A argentina – video

La 23enne Mara Gomez ha fatto la Storia del calcio argentino, lunedì 7 dicembre, giocando la sua prima partita da professionista nella Primera División, ovvero la Serie A femminile, con il Villa San Carlos. Mara Gomez è una calciatrice transgender. Sebbene la sua squadra abbia perso per 7-1, Mara non dimenticherà mai quanto accaduto lunedì pomeriggio.

Intervistata da ESPN, Gomez ha spiegato il perché si senta giustamente “orgogliosa di rappresentare la [sua] comunità”.

Quando ho iniziato a giocare, il calcio era una terapia per me e non potevo pensare che fosse possibile sognare o prendere in considerazione l’idea di giocare nella massima divisione. Qualche anno fa era impensabile parlarne o anche solo discuterne, ma ora stiamo aprendo nuove strade. Questo è un risultato enorme. Sono totalmente grata al mio club, alle mie compagne di squadra e allo staff tecnico per avermi aperto le porte e per avermi mostrato rispetto sin dall’inizio. Sono orgogliosa di rappresentare una comunità, ma anche una parte della società, e di sapere che sono diventata un riferimento per molte persone.