Marcia Gay Harden: “I miei 3 figli sono tutti queer”

63enne premio Oscar come miglior attrice non protagonista nel 2001 grazie al biopic Pollock, al fianco di uno strepitoso Ed Harris, Marcia Gay Harden ha rivelato nel corso di una serata di beneficenza che tutti i suoi figli avuti con l’ex marito Thaddaeus Scheel sono dichiaratamente queer.

Ospite della raccolta fondi Drag Is not Dangerous: A Digital Fundraiser, nata per combattere le leggi omotransfobiche statunitensi contro le drag queen, Marcia ha spiegato come mai sia da sempre in prima linea al fianco della comunità.

“Ciò che mi spinge è perché è giusto e quello che sta accadendo in questo momento è sbagliato”. “Ciò che mi spinge è che i miei figli sono tutti queer. Miə figliə maggiore è non binariə, un altro mio figlio è gay e l’altra mia figlia è fluida. E sapete, sono i miei figli e ogni giorno mi insegnano qualcosa“.

I tre pargoli di Marcia sono Eulala Grace Scheel (natə nel 1998), e i gemelli Julitta Dee Scheel e Hudson Harden Scheel, oggi 19enni. Nel corso della serata, riporta l’Hollywood Reporter, sono stati raccolti più di 500.000 dollari. Presenti all’evento anche Jesse Tyler Ferguson e Adam Lamber.

Marcia Gay Harden ha puntato il dito contro il Tennessee, che è diventato il primo Stato d’America a vietare gli spettacoli drag in luoghi pubblici. “Tutto questo è basato sulla paura, stanno diffondendo quel tipo di paura e l’odio tra le altre persone”. “Credo che questo Paese combatterà tutto questo“.

Sui social l’attrice ha pubblicizzato l’evento, sottolineando come “l’unica cosa pericolosa del drag è quanto siano hot queste regine!”

“La comunità gay è qui per restare. L’arte drag è qui per restare. Donate quello che potete e unitevi a noi per diffondere l’amore”. Negli ultimi anni Marcia ha preso parte a The Morning Show e a Uncoupled, serie cancellata da Netflix e rinnovata da Showtime, con protagonista Neil Patrick Harris.

All’evento a sostegno delle drag queen d’America ha preso parte anche Charlize Theron, che ha una figlia transgender: “Vi amiamo regine. Siamo dalla vostra parte, fotterò chiunque stia cercando di fottervi“.

Tutti i fondi raccolti andranno esclusivamente a organizzazioni non profit focalizzate sull’attivismo LGBTQ e ad enti di beneficenza che combattono legge dannose contro le comunità LGBTQIA + in tutto il Paese.

