Marco Carta, chiesti 8 mesi per il furto di magliette: assolto

A distanza di un anno dall’assoluzione in primo grado, Marco Carta è stato nuovamente assolto dalla Corte di Milano nella sentenza d’Appello per non aver commesso il furto di cui è stato accusato un anno fa. Il tribunale lombardo ha confermato la sentenza, rigettando la richiesta del procuratore generale.

Al termine della sentenza, in scena il 7 ottobre 2020, l’avvocato di Marco Carta hanno rilasciato alcune dichiarazioni, che mettono un punto alla vicenda passata alle cronache come “il furto della Rinascente“:

Oggi con la sentenza di rigetto della Corte d’Appello alla richiesta di condanna del pg abbiamo avuto l’ennesima conferma della sua estraneità ai fatti. La questione ora è definitivamente archiviata, anche se il dolore e il danno d’immagine subiti restano e non potranno mai essere ripagati.

Marco Carta, chiesti 8 mesi per il furto di magliette: oggi la sentenza d’Appello

Marco Carta rischia il carcere per il taccheggio di magliette? Andrà in scena oggi, mercoledì 7 ottobre 2020, la sentenza d’Appello nell’ambito del caso che ha coinvolto il cantante sardo nel maggio 2019, accusato del furto di sei magliette del valore complessivo di 1.200 euro.

Il sostituto procuratore generale Celestina Gravina ha chiesto una condanna di otto mesi di carcere per Marco Carta, arrestato all’uscita di un centro commerciale milanese insieme all’amica Fabiana Muscas. La donna, che si è assunta tutta la responsabilità del taccheggio, aveva rivelato di voler fare un regalo di compleanno per l’amico. Dieci giorni prima, infatti, il cantante aveva compiuto 34 anni.

Dopo essere stato assolto in primo grado, il cantante sardo teme ancora il carcere. L’avvocato di Marco Carta, Simone Ciro Giordano, ha depositato oggi una memoria difensiva in cui ha sottolineato alcune presunte omissioni nelle considerazioni della Procura:

la Procura ha artatamente omesso di valutare gli ulteriori elementi evidenziati dalla difesa e riportati in larga parte dal Tribunale, che dimostrano in maniera certa e non ipotetica l’assoluta estraneità, anche a titolo di concorso morale, del Carta rispetto alle condotte ascritte alla Muscas.

All’epoca dell’assoluzione dall’accusa in primo grado, gli avvocati di Marco Carta avevano dichiarato circa le responsabilità del vincitore di Amici nel furto di magliette che:

Il signor Carta ha sempre dichiarato la sua innocenza, oggi un giudice ha acclarato ciò e la questione per noi è chiusa qui. Se la procura impugnerà la sentenza, ci rivedremo in Corte d’Appello.

La sentenza d’Appello di oggi è fissata alle ore 14.00. Quale sarà il verdetto per Marco Carta, che circa due anni fa ha rivelato di essere omosessuale in tv?