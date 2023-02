Marco Carta non è più single, San Valentino con il nuovo fidanzato. Le foto social

0:00 Ascolta l'articolo

La rivelazione a sorpresa il giorno di San Valentino. Marco Carta ha svelato via social di aver ritrovato l’amore. Finita la lunga storia con Sirio, rimasto al suo fianco per 7 anni, l’ex vincitore di Sanremo è oggi tornato a casa e ha trovato una rosa rossa, come mostrato su Instagram. Ma è la storia successiva ad aver di fatto ufficializzato il nuovo compagno.

Sulle note di Sei Tu di Fabrizio Moro, Carta ha pubblicato un selfie fatto insieme ad un uomo, con una rosa rossa tra i due e Moro a cantare “Sei tu che dai origine a quello che penso. La distanza compresa fra me e l’Universo. Il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli ma non l’hai giudicata”.

Tutto tace sul nome del nuovo fidanzato di Marco, tornato dichiaratamente single lo scorso giugno, quando sui social annunciò la rottura con lo storico fidanzato Sirio, avvenuta in realtà mesi e mesi prima. Classe 1985, Carta ha vinto Amici di Maria nel 2008 e il Festival di Sanremo nel 2009, grazie al brano La Forza Mia. Nel 2018 il coming out in tv, nel corso di una puntata di Domenica Live, al cospetto di Barbara D’Urso.

