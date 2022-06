Marco Carta è tornato single, dopo 7 anni d’amore è finita con Sirio

2 min. di lettura

L’annuncio improvviso nella notte, per il lancio del nuovo singolo Sesso romantico. Marco Carta è tornato single, dopo 7 anni d’amore con il fidanzato Sirio.

“Questa canzone parla di me, parla di te, parla di tutti noi“, ha scritto l’ex vincitore del Festival di Sanremo. “Parla degli amori nati, finiti, sbocciati e appassiti. L’amore è sempre stata un’incredibile tempesta per me, un’incredibile avventura dal quale ne sono sempre uscito al plurale. Ne approfitto per dirvi che anche se dopo 7 anni ci siamo lasciati (ormai da diversi mesi), ci sarà sempre del bene nel mio cuore. Sempre. La musica, la mia compagna di vita mi ha dato la forza di analizzarmi, capirmi, e ispirarmi ancora. Non tornerà sull’argomento, che si parli di musica”.

Sirio, ex compagno di Marco, è sempre rimasto in disparte. Molto riservato, si contano sulle dita di una mano le foto social di coppia. In tv Carta aveva svelato l’intenzione di dar vita ad una famiglia, magari diventango genitori grazie all’adozione, e di sposare Sirio, ora suo ex. Sesso romantico, nuovo singolo di Marco Carta, uscirà il 17 giugno.

