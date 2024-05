Marco Mengoni duetta con Angelina Mango nell’album “poké melodrama”: svelati tutti gli ospiti

< 1 min. di lettura

Solo pochi giorni ci separano dalla pubblicazione di poké melodrama, il primo album di Angelina Mango in arrivo il 31 maggio, e finalmente l’artista ha svelato le collaborazioni contenute nel progetto. Come Gay.it aveva anticipato nelle scorse settimane, ci sarà anche Marco Mengoni nel nuovo lavoro di Angelina che fa seguito all’EP del 2022 Voglia di vivere. I due amici e colleghi duetteranno nel brano Uguale a me, di cui la cantautrice aveva già fornito un assaggio piano e voce a Che tempo che fa.

Mengoni non è l’unico ospite di poké melodrama. Nella tracklist figurano anche Bresh per il brano Diamoci una tregua, Dani Faiv per Invece sì e VillaBanks in Another World.

Intanto il 25 maggio è iniziato il Summer Tour di Angelina e nel corso della prima tappa al Sea Star Festival di Umag, in Croazia, la cantante ha dato qualche anteprima live dell’album cantando, ad esempio, gli inediti Smile, Cup of Tea e Una bella canzone.

Fresco fresco di pubblicazione, invece, è il nuovo singolo Melodrama, che con 242mila stream in 24 ore si è già imposto come miglior debutto solista femminile dell’anno su Spotify ad eccezione dei brani sanremesi. Non solo: l’artista ha superato per la prima volta la soglia dei 6 milioni di ascoltatori mensili sulla medesima piattaforma. Numeri importanti che arrivano ancor prima del rilascio dell’album e fanno ben sperare per il suo andamento nelle classifiche.

