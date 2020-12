Maria De Filippi: la ‘Queen’ delle conduttrici tv italiane compie 59 anni

Maria De Filippi è anche, però, un personaggio che fa discutere.

Molti la incolpano di aver contribuito a creare tv “spazzatura”, non definita come “educativa” (come invece può esserlo un “C’è Posta Per Te”). Purtroppo però questo è il rischio da correre per tutti i pionieri della tv e dello spettacolo.

La “Queen Mary”, che abbia fatto o meno programma più “educativi” di altri, ha sempre dimostrato pieno rispetto ed apertura verso tutti i tipi di persone, sessualità. E credo, e nei suoi programmi – amati o odiati che siano – c’è sempre stata un’ampia rappresentanza di tutto ciò. Specie di appartenenti alla comunità LGBT+.

Nel settembre 2016 ha anche lanciato il “Trono Gay” a “Uomini & Donne“, ovvero dove un ragazzo “sul trono” veniva corteggiato da altri ragazzi; esperimento che ha ripetutto con successo nell’edizione 2018.

In attesa di vedere quali nuovi programmi lancerà, di scoprire quali nuovi suoi artisti faranno furore, Gay.It fa i suoi più cari auguri alla Maria nazionale e le augura uno splendido compleanno e, visto il periodo, un Buon Natale!