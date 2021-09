Erika Mattina in finale a Miss Mondo Italia, pioggia di commenti omofobi: “Passata solo perché sei lesbica”

2 minuti di lettura

Erika Mattina, 24enne di Brugherio con una laurea in Scienze dei servizi giuridici, ex volto de La Caserma nonché fidanzata di Martina Tammaro con la quale gestisce la pagina social “Le perle degli Omofobi”, è ufficialmente diventata una delle 25 finaliste di Miss Mondo Italia. Uno straordinario traguardo che Martina ha annunciato con un bellissimo post social. “Non potete capire la felicità che ho provato ieri quando Erika mi ha chiamata, con le lacrime agli occhi, e mi ha detto “sono passata”“, ha scritto Tammaro su Instagram. “Sono così fiera di lei. In una maniera indescrivibile. Complimenti amore mio, ti amo“. Parole bellissime, in vista della finale del prossimo 26 settembre, segnate però dai soliti insulti omofobi.

“Come fa una lesbica dichiarata a fare le selezioni per Miss Mondo? Assurdo dove stiamo arrivando“, ha scritto un utente. “È passata solo perché gay“, ha proseguito un follower. “Come tutti quelli che si dichiarano gay avete sempre un occhio di riguardo in più“, ha continuato un altro. “Se non fossi lella non passeresti neanche le selezioni per Miss Paese figuriamoci per Miss Mondo. Sono più tutelati i gay che le persone normali“, hanno proseguito nei commenti. “Siete di una tristezza incredibile, lasciatevelo dire“, ha amaramente commentato Martina, domandandosi: “Ma che problemi avete?“.

“Ci tengo a dirti quanto io sia fiera di te”, ha scritto Tammaro all’amata. “Eri una ragazza timida e introversa, e sei diventata una donna incredibilmente coraggiosa e forte. Non hai paura di esporti, e lo fai sempre rimanendo fedele a te stessa. Non rinunceresti mai ai tuoi ideali. Sei semplicemente una leonessa. E hai raggiunto uno degli obiettivi più belli di sempre. Vorrei essere al tuo fianco mentre vivi questi giorni da finalista, ma sai che è come se fossi lì. Non ascoltare la gente che dice cavolate, lo sai che hanno sempre voglia di dare aria alla bocca“.

Doveroso anche il commento di Martina, che ha ribadito tutto il suo amore nei confronti di Erika. “Ti amo da impazzire. Tutti dovrebbero avere una persona come te nella vita…sono davvero fortunata. Mi manchi tanto“.