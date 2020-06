Dritto e Rovescio, l’orrore della prima serata Mediaset sulla legge contro l’Omofobia

Un blocco di mezz’ora onestamente indecente e finito tra gli insulti, perché Adinolfi ha parlato di una legge inutile in relazione ai poco più di 200 casi denunciati in 10 anni (non esistendo un reato, la conta delle denunce è pressoché insensata), che dovrebbe far pesantemente riflettere sullo stato comatoso in cui riversa l’informazione televisiva italiana, puntualmente trasformata in un fazioso pollaio che alimenta disinformazione. Rete 4 è da tempo diventata la tv sovranista di Mediaset, perenne megafono per gli Salvini e Meloni, ma a tutto c’è un limite, anche perché il pubblico di riferimento si è pericolosamente ampliato.

Dritto e Rovescio è stato infatti incredibilmente visto da 1.261.000 telespettatori, con il 7.5% di share, conquistando il podio dei programmi in prime time più visti della serata, dietro Rai 1 e Canale 5. L’immagine di un movimento LGBT che vorrebbe imporre le proprie idee mettendo a tacere quelle contrarie è stata più volte veicolata, alimentando odio e confusione nei confronti di un DDL che andrebbe ‘semplicemente’ ad ampliare una legge già esistente, la legge Mancino, che da quasi 30 anni sanziona e condanna gesti, azioni e slogan legati all’ideologia nazifascista e aventi per scopo l’incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali. Una semplice verità passata sottotraccia, sotterrata da menzogne in arrivo da più parti, a tenaglia, puntualmente identiche, in modo da far germogliare il dubbio nei confronti di chi ascolta. Un certo modo di fare televisione sulla pelle di noi omosessuali a dir poco irresponsabile, semplicemente inaccettabile.