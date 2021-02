La Caserma, Erika Mattina: “Sono lesbica e non me ne vergogno, ho trovato la felicità”

2 minuti di lettura

Tra i protagonisti de La Caserma spicca Erika Mattina, 23enne di Monza, con una laurea in Scienze dei servizi giuridici nonché fidanzata di Martina Tammaro. Le due gestiscono la pagina Instagram “Le Perle Degli Omofobi”, nata dopo la pioggia di insulti che le ha travolto nel momento in cui hanno pubblicato la foto di un bacio.

Intervistata da FanPage, Erika ha ribadito come sia “abituata a lottare anche per cose che per gli altri sono scontate”, per quanto nel corso del reality La Caserna “la lontananza dalla mia ragazza é stata la cosa più dura che ho dovuto affrontare“.

Oggi dichiaratamente e orgogliosamente lesbica, Erika ha dovuto combattere contro sè stessa per accettare il proprio reale io: “Ho cercato in tutti i modi di convincermi che non fosse questa la mia natura e che io in realtà fossi eterosessuale. Una bugia dietro l’altra giustificate dell’immensa paura che nutrivo (e che non era poi così infondata), ma che sono felice di aver superato, perché essere se stessi e non nascondersi è in assoluto la cosa più bella e appagante di ‘sto mondo. Molti amici si sono allontanati (non ho mai capito effettivamente il perché, non ho avuto modo di confrontarmi e non mi interessa più farlo) ed anche con la mia famiglia ci sono stati parecchi screzi. Avrei voluto più vicinanza e più comprensione da parte di tutti, ma non ho mollato e ho continuato a lottare. Oggi ho capito che non devo accontentare nessuno e che chi non comprende il mio orientamento sessuale e non lo accetta (come se fosse chissà cosa), semplicemente non merita di far parte della mia vita“.

Parole dure ma al tempo stesso ponderate, figlie di un amore vissuto quotidianamente insieme a Martina e di un rapporto con i genitori tornato ad esistere, dopo un periodo di di difficoltà: “Negli ultimi due mesi ho ripreso ad avere rapporti con i miei genitori (per circa 3 mesi non ci siamo parlati), in quanto si sono dimostrati dispiaciuti per quanto successo e mi hanno chiesto scusa. Sono pur sempre i miei genitori e come loro perdonano ogni nostro errore amandoci alla follia, lo stesso penso che dobbiamo fare noi, ecco perché ho chiuso un capitolo e deciso di aprirne un altro ricominciando daccapo. Oggi sono fiera di quello che sono e non cambierei nulla. Sono lesbica e non me ne vergogno minimamente. Vivo una storia d’amore invidiabile, sono serena e, finalmente, ho trovato la mia felicità“.

