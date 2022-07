Maya Hawke e Camila Mendes protagoniste di una perfida commedia queer

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Stranger Things sarà finito, ma per i fan di Maya Hawke è solo l’inizio: oltre a rilasciare il suo secondo album Moss, a Settembre la cantautrice e attrice sarà protagonista insieme a Camila Mendes di Riverdale, nel film Do Revenge, in arrivo su Netflix il 16 Settembre. Co-scritto da Jennifer Kaytin Robinson – sceneggiatrice della commedia Someone’s Great e dell’ultimo Thor: Love and Thunder – il film si prospetta come una perfida e deliziosa commedia queer, che ribalta e rinnova i cliché del teen movie tradizionale.

Hawke e Mendes interpreteranno rispettivamente Eleanor e Drea: quando il fidanzato di Drea posta il suo sex tape online senza consenso e una ragazza fa outing a Eleanor davanti tutta la scuola, le due uniscono le loro forze per vendicarsi contro i loro acerrimi nemici. Alla domanda “Do Revenge sarà gay?” la stessa Robinson ha confermato su Twitter con un semplice: “Sì” per la gioia di ogni fan. Ispirata dai classici teen movie ’90, come Cruel Intentions o 10 cose che odio di te, Robinson ha cercato di re-inventare la formula tradizionale aggiungendo un pizzico di Hitchcock e amore saffico al cocktail: “Come sarebbe prendere i divertenti ed elettrizzanti elementi del cinema hitchcockiano e inserirli in un liceo americano?” dice la regista a Elle Magazine. Il cast vedrà la partecipazione anche di Austin Abrams – ben noto per aver interpretato Ethan, il fidanzato di Barbie Ferreira in Euphoria – e un cameo di Sophie Turner.

“Il film sarà incentrato non necessariamente sulla cancel culture, ma la nostra responsabilità nel demolire le persone senza le giuste informazioni, e in che modo possiamo salvarle senza le giuste informazioni” spiega Robinson “E al contempo, parla di come rielaboriamo il trauma. Quindi, concentrarsi su cosa ci è successo, come ci successo, e perché ci successo, e come affrontarlo”. In Do Revenge ogni personaggio è “cattivo”, ma da qui parterà la domanda centrale del film: cosa ci rende delle cattive persone e come andare avanti? “Vogliamo farvi divertire” commenta la regista, specificando che Do Revenge non sarà una dichiarazione politica con l’obiettivo di “risolvere la pace nel mondo”, ma un film spassoso con attori eccezionali che vuole trasmetterci buon umore: “Qualunque cosa vi aspettate da questo film, è proprio così e il contrario di tutto“.

© Riproduzione Riservata