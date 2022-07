Megan Rapinoe e il potente discorso per il ritorno a casa di Brittney Griner – VIDEO

2 min. di lettura

In galera da 5 mesi, in Russia, in attesa di un processo e con il rischio di condanna fino a 5 anni. Non si sblocca la situazione Brittney Griner, 31enne cestista statunitense professionista nella WNBA tenuta prigioniera con l’accusa di aver trasportato olio di hashish nel suo bagaglio in aeroporto. Sua moglie ha più volte chiesto a Joe Biden di riportarla a casa. Anche Brittney ha scritto al presidente USA, chiedendo al suo Paese di fare tutto il possibile per farla liberare.

A prendere parola ora è un mito dello sport a stelle e strisce, Megan Rapinoe, 37enne leggenda del calcio statunitense, oro Olimpico nel 2012 a Londra, bronzo olimpico nel 2020 a Tokyo, due volte campione del mondo, Pallone d’oro come miglior giocatrice dell’anno nel 2019 e fresca di Medaglia presidenziale della Libertà. Semplicemente la più forte calciatrice al mondo, la CR7 del calcio femminile, dichiaratamente lesbica e da sempre attivista per i diritti LGBTQ.

Dal palco degli ESPY per ricevere il premio “Best Play”, Rapinoe ha voluto dedicare il proprio discorso proprio a Brittney. “La cosa più sorprendente è che BG non sia qui. BG merita di essere libero. È detenuta come prigioniera politica”. “Tipo cosa ci facciamo noi qui, vestiti così quando nostra sorella è detenuta all’estero? Non abbiamo fatto abbastanza, nessuno di noi. Possiamo fare di più, possiamo supportarla di più e farle sapere che la amiamo così tanto“.

Quando ha ricevuto la Medaglia presidenziale della libertà da Joe Biden a inizio di questo mese, Rapinoe ha indossato un abito con le iniziali “BG” ricamate sul risvolto, sottolineando come “BG” sia “utilizzata come pedina politica e dobbiamo riportarla a casa immediatamente“.

Durante la cerimonia degli ESPY, un certo numero di altre star dello sport tra cui Billie Jean King, Steph Curry e i giocatori della WNBA Nneka Ogwumike e Skylar Diggins-Smith hanno espresso la loro preoccupazione e il loro sostegno per Griner. Il discorso di Megan è stato applaudito da Cherelle Griner, moglie della giocatrice di basket.

“Ogni volta che diciamo il suo nome nelle interviste, mettiamo tutti sotto pressione“, ha rimarcato Rapinoe. “Esercita pressione sull’amministrazione, esercita pressione sulla Russia, esercita pressione su Putin, esercita pressione su tutti. Facciamo sapere anche a BG, soprattutto, che la amiamo e che ci manca e che pensiamo a lei tutto il tempo.”

