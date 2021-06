Mika, evento Pride on line – il concerto per intero, video

< 1 minuto di lettura

Un concerto gratuito, virtuale, per celebrare il Pride Month insieme ad Indeed. Mika ha regalato ai propri fan 45 minuti di musica, la propria, alla ricerca della “colonna sonora dell’empatia”.

Hashtag #SoundtrackOfEmpathy, per incoraggiare le persone a essere loro stesse in qualsiasi momento e luogo, anche sul posto di lavoro. Valori del mese del Pride e della partnership a dir poco fondamentali quando si parla di ambiente di lavoro, contribuendo al benessere e alla produttività di un’azienda. Su questi temi si sono confrontati lo stesso Mika, confermatissimo giudice di X Factor, e Paul Wolfe – Head of HR di Indeed, che ha devoluto anche 40.000 dollari alla Born This Way Foundation, organizzazione non-profit fondata da Lady Gaga. Insieme a Mika, poi, Indeed donerà un dollaro per ogni stream del concerto, fino a 40.000 dollari.

In testa al post, l’intero concerto.