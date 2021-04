Milano, l’appello a Letta: “Una bandiera rainbow in ogni circolo PD per sostenere il DDL Zan”

< 1 minuto di lettura

02PD è un circolo del Partito Democratico di Milano che ha lanciato sui social una campagna simbolica rivolta al segretario Enrico Letta: una bandiera arcobaleno in ogni circolo del Pd, a sostegno del ddl Zan.

“Esporremo la bandiera arcobaleno sulla vetrina del nostro circolo fino a quando il disegno di legge a firma Alessandro Zan non sarà approvato“, si legge sulla pagina ufficiale del circolo. “Chiediamo al nostro segretario Enrico Letta di fare tutto quanto in suo potere per permettere che il ddl Zan diventi una legge dello stato che contrasti finalmente l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo“.

Un’iniziativa simbolica che potrebbe però colorare di arcobaleno tutta Italia, circolo dopo circolo. “Una bellissima iniziativa“, ha commentato la senatrice Monica Cirinnà. “Spero davvero che possa essere accolta dal Segretario, ma che soprattutto dai territori e dai circoli si alzi un’onda arcobaleno per dire con chiarezza che per la legge Zan il Partito c’è, perchè c’è la comunità che lo anima e gli dà vita ogni giorno“.

“Avrò la premura di confrontarmi con la nostra Segretaria Metropolitana Silvia Roggiani per chiedere che il PD Milano Metropolitana aderisca e lo promuova a livello nazionale“, ha commentato Michele Albiani, Responsabile Dipartimento Diritti presso PD Milano Metropolitana. “La nostra federazione, dopotutto, è stata l’artefice della prima storica adesione del Partito Democratico a tutti i Pride italiani. Non possiamo certo tirarci indietro proprio adesso!“.

La parola, a questo punto, passa al segretario Enrico Letta.