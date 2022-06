Miss International Queen 2022: ecco la vincitrice del concorso di bellezza transgender

2 min. di lettura

Si è tenuto lo scorso 25 Giugno a Pattaya, in Tailandia, Miss International Queen 2022, concorso di bellezza dedicato esclusivamente a donne transgender. L’evento nato nel 2004, dopo una brusca interruzione a causa della pandemia nel 2020, è tornato quest’anno più fiorente che mai, con l’obiettivo di “creare parità e accettazione nella società” e permettere alle donne transgender di essere accolte sempre di più tra il pubblico mainstream.

Tra le 23 concorrenti, a vincere l’edizione 2022 è Fuschia Anne Ravena, direttamente da Cebu nelle Filippine, seguita da Jasmine Jimenez dalla Colombia al secondo posto, e Aëla Chanel dalla Francia al terzo. “Ho sempre pensato che il più bell’aspetto degli esseri umani e delle donne trans non sia una mente piena di conoscenza, ma un cuore pieno di amore e rispetto” ha commentato Ravena – terza donna trans delle Filippine a vincere il concorso – raccontando come il suo percorso è stato tutt’altro che facile, ma venir accettata nel suo paese natale è stato “il più grande dono che avesse potuto ricevere“: “Chi l’avrebbe mai detto che una ragazza proveniente da un piccolo paesino di Bogo Cebu sarebbe arrivata a Miss International Queen, in Tailandia, indossando l’abito dorato che ha sempre sognato “ scrive su Instagram.

Durante il suo ringraziamento, Ravena si è espressa a supporto della comunità trans, dichiarando di voler diventare un punto di riferimento positivo e d’ispirazione, pronta a battersi e parlare per chi non ha avuto il suo stesso privilegio: La comunità trans è ancora molto indietro nella lotta per la parità” ha detto la vincitrice, per poi concludere più orgogliosa che mai “Ma avendo questa piattaforma per espormi, voglio davvero sfruttare l’opportunità e contribuire a fare la differenza il più che posso. Vorrei influenzare le altre persone a diffondere amore, pace e unità per avere l’uguaglianza nel mondo perché dopotutto viviamo tutti sotto lo stesso cielo, respiriamo la stessa aria, siamo tutti diversi, ma l’amore è universale.”

