Addio all’iconica scrittrice e attivista lesbica Elana Dykewomon

La celebre autrice e attivista lesbica Elana Dykewomon è morta all’età di 72 anni. La scrittrice è deceduta domenica 7 agosto ad Oakland, in California. A Dykewomon era stato diagnosticato un cancro esofageo poco meno di un anno fa.

La sua famiglia ha ricordato con orgoglio come il lavoro di Dykewomon abbia affrontato temi relativi all‘”amore lesbico, all’ebraicità e all’identità, all’essere donne mascoline, all’ossessione del fisico, parlando di malattia mentale e carceri”.

Prima della sua morte, Elana aveva così affrontato sui social la diagnosi ricevuta: “Ho avuto una vita fortunata, piena, meravigliosa. È altamente possibile che mi riprenda, ma sarei contento in entrambi i casi”. Dykewomon è deceduta appena 20 minuti prima che un’esibizione della sua prima opera teatrale How to Let Your Lover Die venisse trasmessa in live streaming. Lo spettacolo era stato dedicato alla sua storica compagna, Susan Levinkind, morta per una forma di demenza.

Jennifer Brier, sua cugina ed esecutrice letteraria, ha detto al Mendocino Beacon che scrivere la commedia aveva provocato emozioni contrastanti in Dykewomon. “È stato difficile per lei scrivere della morte di Susan, anche se catartico”. “Posso solo immaginare quanto tutto sia mutato mentre Elana guardava in faccia la propria morte.”

Dykewomon è stata una scrittrice acclamata dalla critica, nota soprattutto per il suo romanzo d’esordio del 1974 Riverfinger Women, storia lesbica di formazione. Riverfinger Woman è stato inserito nella lista dei 100 migliori romanzi gay del New York Times. Un’altra opera molto apprezzata è il suo romanzo del 1997 Beyond the Pale, che ha vinto il Lambda Literary Award nel 1998 per la narrativa lesbica. Dal 1987 al 1995, Dykewomon ha curato Sinister Wisdom, rivista femminista lesbica internazionale di letteratura, arte e politica, oltre a contribuire regolarmente a molti altri periodici lesbici, tra cui Common Lives/Lesbian Lives. È stata anche una collaboratrice regolare di Bridges, rivista realizzata da donne ebree.

A maggio la Golden Crown Literary Society ha elogiato l’eredità di Dykewomon, definendo le sue opere fonte di ispirazione per le lesbiche di tutto il mondo. L’organizzazione ha rimarcato come il suo lavoro abbia descritto “le vite di donne e lesbiche, sia contemporanee che del passato, permettendoci di vedere le nostre storie su pagina molto prima che quelle storie fossero ampiamente disponibili”.

Nel 2017 Dykewomon aveva scritto una serie di saggi intitolati Dispatches From Lesbian America, in cui descrisse dettagliatamente il suo tentativo di suicidio, dopo che un medico le disse che non poteva essere lesbica.

