È morto Rush Limbaugh, celebre omofobo conduttore radio che ha diviso l’America

2 minuti di lettura

Si è spento all’età di 70 anni Rush Limbaugh, conduttore radiofonico d’America celebre per le proprie posizioni conservatrici e omotransfobiche. Ad ucciderlo un cancro ai polmoni, come rivelato dalla moglie Kathryn Limbaugh: “Perdere una persona cara è terribilmente difficile, ma lo è ancora di più quando quella persona amata è più grande della vita. Rush sarà per sempre il più grande di tutti i tempi”. Un anno fa, poco prima della diagnosi del cancro terminale, Rush era stato omaggiato da Donald Trump con una chiacchierata medaglia presidenziale della libertà.

D’altronde nel corso di una carriera durata decenni, con contratti milionarie il talk show radiofonico più seguito del Paese, Limbaugh ha sempre scatenato furiose polemiche, attaccando donne, afroamericani, persone LGBT. Negli anni ’80 e ’90 ribattezzò l’AIDS come “la malattia di Rock Hudson“, con tanto di stacchetto radio in cui elencava i nomi degli omosessuali morti sulle note disco di “I’ll Never Love This Way Again” di Dionne Warwick. Solo dopo, nei primi anni ‘2000, ha chiesto scusa per quanto di ignobile fatto, in quanto “insensibile nei confronti delle persone che stavano morendo“. Peccato che nel 2007 continuò a diffondere disinformazione, sostenendo che l’AIDS non si fosse diffuso tra le persone eterosessuali. Una follia.

Nel 2013, non contento, Limbaugh paragonò il matrimonio egualitario alla pedofilia. Nel 2015 criticò gli “attivisti gay militanti” per aver preso di mira le pasticcerie, quando un pasticciere si rifiutò di realizzare una torta per un matrimoni tra due uomini, mentre nel 2017 sostenne che l’Academy premiò Moonlight con l’Oscar solo e soltanto perché terrorizzati dalla “potenziale violenza” scatenata dalle persone LGBT se non l’avessero fatto.

Nel 2020, con Pete Buttigieg candidato alla presidenza USA alle primarie Democratiche, Limbaugh ha dato di matto quando il neo ministro per i trasporti di Joe Biden ha osato baciare suo marito Chasten nel corso di un evento. In un folle sproloquio, Limbaugh disse che quel bacio di Buttigieg a suo marito avrebbe causato “problemi” ai genitori, attaccando il democratico perché a suo dire baciava Chasten troppo “frequentemente“.

Puntuali le assurdità anche sul Coronavirus. A detta di Limbaugh la pandemia era stata “armata” negli Usa per abbattere Donald Trump. Polarizzante da decenni, è riuscito a dividere anche con la sua morte. Fox News lo ha descritto come “amato” e “influente“, mentre altri canali d’informazione hanno giustamente adottato un approccio più critico.